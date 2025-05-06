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SsangYong rakiplerine gözdağı verdi; 1.691.250 TL’ye sıfır SUV

Sıfır otomobil hayali kuranlar için umut ışığı SsangYong’dan geldi. Mayıs 2025 fiyat listesiyle piyasaya damga vuran marka, 1.6 milyon TL’den başlayan fiyatlarla SUV sahibi olma şansı sunuyor.

SsangYong rakiplerine gözdağı verdi; 1.691.250 TL’ye sıfır SUV

Şehir içi kompaktlardan elektrikli SUV’lara kadar geniş ürün gamı ve rekabetçi fiyatlarıyla SsangYong, alıcıların radarına girmeyi başardı.

Her Bütçeye Uygun SUV Alternatifleri

Yüksek enflasyon ve ekonomik dalgalanmalara rağmen SsangYong, Mayıs 2025 fiyat listesiyle tüketicilere nefes aldırdı. Özellikle SUV segmentinde cazip fiyatlarla dikkat çeken modeller, donanım ve performans açısından da güçlü özellikler sunuyor. İşte öne çıkan bazı modeller:

Tivoli Deluxe (1.5 GDi-Turbo) – 1.691.250 TL

Torres EVX (Elektrikli 73.4 kWh, 206 PS) – 1.957.200 TL

Musso Grand 4x4 Platinum Plus (Dizel 2.2) – 1.847.395 TL

Korando Titanium 4x2 Benzinli – 1.999.500 TL

💬 En uygun fiyatlı SUV modeli Tivoli, şehir içi kullanım için hem ekonomik hem de konforlu bir seçenek sunuyor.

Torres EVX modeli, SsangYong’un %100 elektrikli vizyonunu temsil ediyor. 206 beygirlik motor gücü, 73.4 kWh’lik bataryası ve 635 km’ye kadar şehir içi menzil sunan bu araç, elektrikli SUV sınıfında iddialı konumda. Geniş iç hacmi ve 839 litrelik bagaj alanıyla aileler için de ideal.

Araziye Meydan Okuyan Musso Grand

Musso Grand, özellikle iş amaçlı ya da zorlu yol şartlarında kullanılmak üzere tasarlandı. 3.5 ton çekme kapasitesi ve güçlü 2.2 litrelik dizel motoruyla dikkat çeken araç, hem 4x2 hem de 4x4 versiyonlarıyla satışta.

🚙 Yük taşımak ya da doğayla baş başa kalmak isteyenler için güçlü bir alternatif.


Fiyat/Performans Dengesi Tivoli’de Saklı

Tivoli Deluxe, SsangYong’un giriş seviyesi SUV modeli olarak öne çıkıyor. 1.5 litrelik turbo motor, 163 beygir gücü ve 423 litrelik bagaj hacmiyle ideal bir şehir otomobili profili çiziyor. 7.8L/100 km yakıt tüketimiyle de ekonomik kullanım sağlıyor.

Kaynak: https://www.ssangyong.com.tr/fiyat-listesi

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