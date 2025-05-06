Toyota ve Fiat'ı tahtından etti: İşte en çok satılan uygun sıfır araç

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Nisan 2025'e ait otomobil ve hafif ticari araç satış verilerini paylaştı. Rapora göre, otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre %39 oranında artarak 85 bin 411 adede ulaştı. Ancak bir önceki ay olan Mart’a kıyasla toplam satışlarda düşüş görüldü ve bu, yılın ilk aylık gerilemesi olarak kayda geçti.

En Çok Satan Otomobiller: Clio Lider, Sürpriz İkinci BYD

Nisan ayının en çok satan modeli 3.994 adetle Renault Clio olurken, Çinli üretici BYD’nin hibrit SUV modeli SEAL U DM-i 3.687 satışla ikinci sıraya yerleşti. Üstelik BYD, yalnızca Fiat Egea Sedan’ı geçmekle kalmadı; aynı zamanda Fiat’ın 8 yıldır elinde tuttuğu “en çok satan otomobil” unvanını da devralmış oldu.

Listenin dikkat çekenlerinden biri de yerli üretim Togg T10X oldu. 3.537 adet satışla dördüncü sıraya yerleşen Togg, ilk 10’da kendine sağlam bir yer edindi.

Nisan 2025’te En Çok Satan 10 Otomobil

Renault Clio – 3.994

BYD SEAL U DM-i – 3.687

Fiat Egea Sedan – 3.638

Togg T10X – 3.537

Renault Megane – 2.939

Peugeot 2008 – 2.692

Toyota Corolla – 2.631

Fiat Egea Cross – 2.260

Toyota C-HR – 2.234

Peugeot 3008 – 2.074

2025’in İlk 4 Ayında En Çok Satan Otomobil Markaları

Yılın ilk dört ayında Renault, 36.900 satışla liderliğini korurken; Toyota, Fiat, Volkswagen ve Hyundai sıralamada yer aldı. Ancak asıl sürpriz BYD’den geldi. Çinli üretici satışlarını %1.478 oranında artırarak 13.608 adetle Türkiye’nin en çok satan 7. markası konumuna yükseldi.

Marka Satış Liderliği (Ocak–Nisan 2025):

Renault: 36.900

Toyota: 27.177

Fiat: 21.447

Volkswagen: 21.245

Hyundai: 20.449

Peugeot: 20.421

BYD: 13.608