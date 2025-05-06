KOSGEB girişimcilik belgesi nedir, nasıl alınır? Başvuru nasıl yapılır?

KOSGEB girişimcilik belgesi nedir, size hangi avantajları sunar ve nasıl alınır?

KOSGEB Girişimcilik Belgesi Nedir?

KOSGEB girişimcilik belgesi, kendi işini kurmak isteyen girişimciler için sunulan resmi bir sertifikadır. Bu belge, devlet destekli hibelerden ve kredilerden faydalanmanın anahtarıdır. KOSGEB veya İŞKUR destekli hibeye başvuru yapacaklar için zorunludur. Girişimcilik yolculuğunu ciddiyetle yürüten herkes için bu belge, önemli bir başlangıç noktasıdır.

KOSGEB Girişimcilik Belgesi Nasıl Alınır?

KOSGEB belgesine ulaşmak, sanıldığından çok daha kolay. İki yöntemden biriyle bu belgeye sahip olabilirsiniz:

1. Klasik Eğitim Yöntemi

Pandemi öncesinde uygulanan bu yöntemde, başvurular online olarak yapılır. Kabul edilen adaylar, İŞKUR veya KOSGEB iş birliğiyle yürütülen sınıf eğitimlerine katılır.

2. Online Eğitim Yöntemi

Günümüzde en çok tercih edilen yöntemdir. İşte adımlar:

E-devlet ile kosgeb.gov.tr'ye giriş yapın.

"Geleneksel" veya "İleri Girişimcilik Eğitimi"ni seçin.

Tüm videoları sırasıyla izleyin ve testleri başarıyla tamamlayın.

Eğitim bitince belgeniz E-devlet üzerinden indirilmeye hazır olacaktır. 📜

E-Devlet Üzerinden Başvuru Adımları

Adım adım süreci anlatalım:

kosgeb.gov.tr'ye girin.

Sağ üst köşeden “Giriş Yap” butonuna tıklayın.

“E-devlet ile giriş” seçeneğini seçin.

Giriş yaptıktan sonra "Öne Çıkan Eğitimler" bölümünden ilgili kursu başlatın.

Tüm videoları izleyip testleri geçtikten sonra, sertifikanızı almaya hak kazanırsınız.

Bu Belge Ne İşe Yarar?

Girişimcilik belgesi, devlet destekli hibe ve teşviklerden yararlanma hakkı sağlar.

Örneğin:

İŞKUR’un girişimci fonları,

Bankaların girişimcilere özel faizsiz kredileri...

Belge, yalnızca destek başvurularında değil, iş planınızın güvenilirliğini artırmada da etkilidir. Girişimcilik hikayenizin resmi bir teminatı gibidir.