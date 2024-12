36 yıllık kahvehane sahibi lezzetli çayın sırrını açıkladı: Yıllarca yanlış demlemişiz meğer

Çay, yalnızca sıcak bir içecek değil ayrıca Türk kültüründe en önemli geleneklerden biridir. Pek çok insan için günün her saat çay içmek vazgeçilmez bir ritüel haline gelmiştir. Bilhassa Türkiye'de çay her yerde ve her satte içilir, bu nedenle yaşamımızın tam ortasında yer alır. Peki iyi ama bu denli sevilen içecek en doğru nasıl demlenir? Rize'de 36 senedir kahvehane işleten İdris Sandık, çayın lezzetini kaçırmadan ve yakmadan kıpkırmızı çay demlemenin püf noktalarını teker teker açıkladı.

İlk olarak şunu bilmemiz gerekir ki, İyi bir çayın lezzetini etkileyen en önemli unsur kullanılan çayın kalitesi kadar suyun da niteliğidir. Bu sebeple İdris Sandık, çay yaparken musluk suyu yerine içme suyunu öneriyor. Temiz ve kaliteli bir su, çayın aromasını en iyi şekilde gün yüzüne çıkarır. Suyu ısıttıktan hemen sonra çayın üzerine dökmek mühimdir. Çünkü uzun süre kaynatılan su, içerisindeki oksijeni yitirdiği için çayın lezzetini olumsuz etkiler.

Çayın cinsi de tadını tespit eden bir diğer unsurdur. Türk çayı olarak da bilinen siyah çay, çoğunlukla daha sert ve yoğun bir aroma sunar. Bu nedenle siyah çay genellikle şekerli içilir. Ayrıca siyah çayın bu acılığını gidermek adına limon suyu veya dilimleri de kullanabilirsiniz. Gelelim asıl meselemize... En iyi çay nasıl demlenir? İşte 36 yıllık kahvecinin tavşan kanı çay demleme sırrı:

DEMLEME SIRASINDA ASLA KARIŞTIRMAYIN

En iyi çayı demlemek için doğru su, uygun sıcaklık ve kaliteli çay kullanımı esastır. Öncelikle, taze ve klorsuz suyu kaynatın; aşırı kaynamış su, çayın tadını bozabilir. Demliği sıcak suyla çalkalayarak ısıtın ve kişi başına 1 tatlı kaşığı çayı demliğe ekleyin. Kaynamış suyu birkaç dakika bekletip 90-95°C'ye düşmesini sağlayarak çayın üzerine yavaşça dökün; bu, çayın yanmasını önler. Demliği çaydanlığın üzerine yerleştirerek kısık ateşte 10-15 dakika demlenmeye bırakın, ancak kaynatmayın. Demleme sırasında karıştırmadan, çayın aromasının suya geçmesini bekleyin. Servis yaparken çayınızı damak tadınıza göre açık ya da koyu oranlayarak sıcak ve taze tüketin.

KANSIZLIĞI OLANLARA ÇAY İÇİM ÖNERİSİ

Acibadem.com.tr'de aktarılan bilgilere göre, Ayrıca çaydaki okzalat miktarı fazla olduğu için böbreğinde kum veya taş olanların dikkatli tüketmesi gerekir. Fazla tüketimi yüksek tansiyona neden olabilir. Tansiyon sorunu olanların günde 1-2 bardaktan fazla tüketmemeleri gerekir. Yemek sırasında veya yemek sonrasında hemen çay tüketilmemeli. Anemisi olan bireyler, kahvaltılarında çay yerine 1 çay bardağı portakal suyu içebilirler. Bu kişilerin yemekten bir saat sonra açık, limonlu bir çay tercih etmeleri faydalı olur.

Derleme: Gazeteoku.com