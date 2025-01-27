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Arda Güler'in muhteşem hareketi; Maçı gölgede bıraktı

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, takımının deplasmanda Valladolid'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada sonradan oyuna dahil oldu.

Arda Güler'in muhteşem hareketi; Maçı gölgede bıraktı

Maçın 73. dakikasında Rodrygo'nun yerine sahaya çıkan Arda, 85. dakikada gerçekleştirdiği bir hareketle geceye damgasını vurdu.

Real Madrid'in galibiyetinde Kylian Mbappé'nin attığı goller belirleyici olurken, Arda Güler'in performansı da dikkat çekti. Genç yetenek, sahaya girdikten sonra oyun akışına hızlıca adapte oldu ve takımına hareketlilik kattı.

Arda, orta sahada kendisine gönderilen uzun pası şık bir şekilde kontrol ettikten sonra sağ kanattan ilerleyerek Modric'e mükemmel bir ara pası gönderdi. Tecrübeli futbolcu, ceza sahası sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak şutunda top direğin yanından auta gitti.

Bu pozisyon, futbolseverler tarafından büyük beğeni topladı ve sosyal medyada en çok paylaşılan anlardan biri oldu. Arda Güler'in teknik becerisi ve oyuna etkisi, Real Madrid taraftarlarını bir kez daha heyecanlandırdı.

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