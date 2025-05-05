GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Spor /

Daha neler Cengiz Ünder! ABD'de ortalık karıştı; Transferi bitti

MLS’te parlayan yıldız: Cengiz Ünder Los Angeles’ta yeniden sahne aldı!

Daha neler Cengiz Ünder! ABD'de ortalık karıştı; Transferi bitti

Avrupa’da aradığı forma şansını bulamayan Cengiz Ünder, kariyerinin yeni durağı Amerika’da adeta küllerinden doğdu. Fenerbahçe’den Los Angeles FC’ye sezon ortasında kiralık giden milli futbolcu, performansıyla hem taraftarları büyüledi hem de kulüp yönetimini harekete geçirdi. ABD basınında yer alan haberlere göre Ünder’in etkileyici çıkışı, kulübün Antoine Griezmann transferinden vazgeçmesine bile neden oldu.

27 yaşındaki sağ kanat, şu ana dek çıktığı 9 maçta 427 dakika süre aldı ve 1 gol, 1 asistle skora katkı sağladı. Ancak rakamların ötesinde, sahaya yansıttığı enerji ve oyun disipliniyle dikkat çekti. Los Angeles FC'nin, Ünder’in bonservisini almak için resmi adımları attığı belirtiliyor.

MLS'te adından sıkça söz ettiren Cengiz Ünder, sadece bireysel performansıyla değil, kulübün transfer stratejisini bile değiştiren bir etki yarattı. Bu hikâye, kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen futbolcular için umut verici bir örnek.

ÇOK OKUNAN HABERLER
14 bin 500 işçi alımı Sağlık Bakanlığı başladı mı? Kadrolar ve kontenjan 14 bin 500 işçi alımı Sağlık Bakanlığı başladı mı? Kadrolar ve kontenjan
65 yaş maaşı, engelli aylığı, evde bakım parası Temmuz'da tam bu kadar olacak! Şimdi zamlı yeni maaşınıza bakın! 65 yaş maaşı, engelli aylığı, evde bakım parası Temmuz'da tam bu kadar olacak! Şimdi zamlı yeni maaşınıza bakın!
Yapı Kredi'den Emeklilere Dev Promosyon; İşte Maaş Promosyon Tutarı Yapı Kredi'den Emeklilere Dev Promosyon; İşte Maaş Promosyon Tutarı
Japon deprem kahini Moriwaki konum verdi; Burada deprem olacak Japon deprem kahini Moriwaki konum verdi; Burada deprem olacak
📈 2025 Temmuz memur zammı şekillendi; 4 aylık enflasyon farkı açıklandı 📈 2025 Temmuz memur zammı şekillendi; 4 aylık enflasyon farkı açıklandı
EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2025: 4 veri belli oldu! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL belli oldu mu? EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2025: 4 veri belli oldu! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL belli oldu mu?
SON HABERLER
Daha neler Cengiz Ünder! ABD'de ortalık karıştı; Transferi bitti Daha neler Cengiz Ünder! ABD'de ortalık karıştı; Transferi bitti
Canan Karatay uyardı; Çocuklarınıza içirmeden okula yollamayın! Canan Karatay uyardı; Çocuklarınıza içirmeden okula yollamayın!
Yapı Kredi'den Emeklilere Dev Promosyon; İşte Maaş Promosyon Tutarı Yapı Kredi'den Emeklilere Dev Promosyon; İşte Maaş Promosyon Tutarı
Dünya devi Türkiye'ye geliyor; İzmir Kemalpaşa yaşadı Dünya devi Türkiye'ye geliyor; İzmir Kemalpaşa yaşadı
Dünya savaşına bir adım kaldı; Rusya böyle duyurdu Dünya savaşına bir adım kaldı; Rusya böyle duyurdu
DEV indirim; İşte 6 Mayıs güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları DEV indirim; İşte 6 Mayıs güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Japon deprem kahini Moriwaki konum verdi; Burada deprem olacak Japon deprem kahini Moriwaki konum verdi; Burada deprem olacak
Oluru verdi; Trump'tan savaş sorusuna dehşet cevap Oluru verdi; Trump'tan savaş sorusuna dehşet cevap