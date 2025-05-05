Daha neler Cengiz Ünder! ABD'de ortalık karıştı; Transferi bitti

Avrupa’da aradığı forma şansını bulamayan Cengiz Ünder, kariyerinin yeni durağı Amerika’da adeta küllerinden doğdu. Fenerbahçe’den Los Angeles FC’ye sezon ortasında kiralık giden milli futbolcu, performansıyla hem taraftarları büyüledi hem de kulüp yönetimini harekete geçirdi. ABD basınında yer alan haberlere göre Ünder’in etkileyici çıkışı, kulübün Antoine Griezmann transferinden vazgeçmesine bile neden oldu.

27 yaşındaki sağ kanat, şu ana dek çıktığı 9 maçta 427 dakika süre aldı ve 1 gol, 1 asistle skora katkı sağladı. Ancak rakamların ötesinde, sahaya yansıttığı enerji ve oyun disipliniyle dikkat çekti. Los Angeles FC'nin, Ünder’in bonservisini almak için resmi adımları attığı belirtiliyor.

MLS'te adından sıkça söz ettiren Cengiz Ünder, sadece bireysel performansıyla değil, kulübün transfer stratejisini bile değiştiren bir etki yarattı. Bu hikâye, kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen futbolcular için umut verici bir örnek.