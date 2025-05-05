65 yaş maaşı, engelli aylığı, evde bakım parası Temmuz'da tam bu kadar olacak! Şimdi zamlı yeni maaşınıza bakın!

Milyonlarca kişinin beklediği Temmuz zammı, sadece memurların ve memur emeklilerinin maaşlarını değil, sosyal yardımları da önemli oranda artırıyor. İlk dört ayda oluşan yüzde 12,29’luk zam oranıyla birlikte sosyal destek ödemeleri de yeniden hesaplandı. İşte yeni rakamlar:

Sosyal Desteklerde Yeni Ödeme Tutarları

65 Yaş Aylığı: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen aylık tutar 4 bin 664 TL’den yüzde 12,29 artışla 5 bin 237 TL’ye çıkacak.

Evde Bakım Aylığı: Bakıma muhtaç yaşlı ve engelli bireylere sağlanan destek, mevcutta 10 bin 125 TL iken yüzde 12,29 artış sonrası 11 bin 369 TL’ye yükselecek.

Engelli Aylığı:

Yüzde 40-69 engeli olan bireyler için mevcut aylık tutar olan 3 bin 723 TL, 4 bin 180 TL’ye,

Yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı ise 5 bin 585 TL’den 6 bin 271 TL’ye çıkacak.

Engelli Yakını Aylığı: 18 yaş altı engelli yakını olanlara verilen aylık destek 3 bin 723 TL’den 4 bin 180 TL’ye ulaşacak.

Hastalara Nakdi Yardım: Tüberküloz ve SSPE hastalarına yönelik aylık destek tutarı da mevcutta 10 bin 125 TL iken yüzde 12,29 artışla 11 bin 369 TL’ye çıkacak.

Çocuklu Ailelere Sosyal ve Ekonomik Destek (SED):

Okul öncesi çocuklar için aylık 4 bin 809 TL’den 5 bin 400 TL’ye,

İlköğretim öğrencileri için 7 bin 214 TL’den 8 bin 101 TL’ye,

Ortaöğretim öğrencileri için 7 bin 695 TL’den 8 bin 641 TL’ye,

Yükseköğretim öğrencileri için ise 8 bin 657 TL’den 9 bin 721 TL’ye yükseliyor.

Mayıs ve Haziran ayları enflasyon verileri, bu rakamların daha da yükselmesine neden olabilir.

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik