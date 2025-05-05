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Japon deprem kahini Moriwaki konum verdi; Burada deprem olacak

Japon Deprem Uzmanından Kritik Uyarı: İstanbul’da Hâlâ Risk Var!

Japon deprem kahini Moriwaki konum verdi; Burada deprem olacak

23 Nisan’da Silivri açıklarında yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve çevresinde yaşayan milyonları yeniden endişeye sevk etti. Uzman görüşleri ikiye bölünmüşken Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki’den dikkat çeken bir açıklama geldi. “Bu sarsıntı belli bir enerjiyi boşalttı ancak asıl tehlike geçmiş değil” diyen Moriwaki, Adalar ve Çınarcık hattını işaret etti.

🌍 “Deprem Olabilir” Dediği İki Kritik Nokta: Adalar ve Çınarcık

İstanbul Mimarlık Zirvesi’nde konuşan yüksek inşaat mühendisi Moriwaki, Yalova ile Tekirdağ arasında kalan 170 kilometrelik Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın ortasında kısmi bir kırılma yaşandığını, ancak özellikle Adalar ve Çınarcık bölgesinde hâlâ yüksek oranda enerji birikimi olduğunu ifade etti. “Bu enerji ne zaman açığa çıkar bilinmez, ama orası sessizliğini koruyor. Bu bir uyarı niteliğindedir.” dedi.


🏗️ “Depremler Değil, Binalar Öldürür” Uyarısını Yineledi

Yıllardır Türkiye’de aktif çalışan Moriwaki, rahmetli Ahmet Mete Işıkara’nın ünlü sözünü hatırlatarak, “Deprem insanı değil, güvensiz bina öldürür. Türkiye’de yapı stokunun yarıdan fazlası izinsiz ya da yetersiz. Bu tabloyu değiştirmek zorundayız,” diyerek kentsel dönüşüm projelerinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.


📚 Deprem Bilinci Çocuk Yaştan Başlamalı

Japonya’da okul çağından itibaren deprem eğitimlerinin sistematik olarak verildiğine değinen Moriwaki, Türkiye’de de benzer bir sistem kurulması gerektiğini belirtti. “Deprem eğitimi çizgi romanlarla bile küçük yaştaki çocuklara verilebilir. Bu, bir kültür meselesidir.” şeklinde konuştu.


🌊 Tsunami Riski: En Kötü Senaryo 3 Metre

Moriwaki, deniz kaynaklı depremlerden sonra oluşabilecek tsunami ihtimaline de değinerek, “Türkiye’nin denizleri sınırlı ama bu, sıfır risk anlamına gelmez. En kötü senaryoda 3 metrelik bir tsunami söz konusu olabilir. 1 metre bile can güvenliğini tehdit edebilir” ifadelerini kullandı.


🚨 “Türkiye Deprem Gerçeğiyle Yaşamalı”

Son olarak Moriwaki, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak, hem bireylerin hem de devletin bu gerçekle yüzleşmesi gerektiğini söyledi. “Hazırlıklı olmayan toplumlar, felaketlerle yıkılır. Depremi önleyemeyiz ama zararlarını azaltabiliriz” diyerek uyarılarını yineledi.

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