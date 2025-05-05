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Yapı Kredi'den Emeklilere Dev Promosyon; İşte Maaş Promosyon Tutarı

Yapı Kredi Bankası, 2025 yılı için emekli maaş promosyonlarını güncelledi. 1-31 Şubat tarihleri arasında başvuran emekliler, maaşlarına göre değişen tutarlarda promosyon ödemesi alabilecek.

Yapı Kredi'den Emeklilere Dev Promosyon; İşte Maaş Promosyon Tutarı

Banka, promosyonu temel ödeme ve ek taahhütler olmak üzere iki aşamada sunuyor. Bu sayede emekliler, 6.250 TL’den başlayarak toplamda 20.000 TL’ye kadar ulaşan ödeme alma şansı yakalıyor.


📊 Maaş Aralığına Göre 2025 Yapı Kredi Promosyon Tablosu

🔹 0 - 9.999 TL maaş alanlar:

Ana promosyon: 6.250 TL
2 otomatik ödeme talimatı: +2.500 TL
1.000 TL’lik kredi kartı harcaması: +2.000 TL
Dijital bankacılık kullanımı: +500 TL

➡️ Toplam: 11.250 TL

🔹 10.000 TL - 14.999 TL maaş alanlar:

Ana promosyon: 10.000 TL

Ek şartlarla: 15.000 TL

🔹 15.000 TL - 19.999 TL maaş alanlar:

Ana promosyon: 12.500 TL

Ek şartlarla: 17.500 TL

🔹 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar:

Ana promosyon: 15.000 TL

Ek koşullarla: 25.000 TL

📝 Başvuru Şartları ve Kanallar

Promosyon ödemesinden yararlanmak isteyen emeklilerin maaşlarını 3 yıl boyunca Yapı Kredi üzerinden alma taahhüdünde bulunması gerekiyor. Ek ödemeler için ise belirlenen koşulların yerine getirilmesi yeterli. Başvurular, Yapı Kredi şubelerinden veya mobil/internet bankacılığı üzerinden kolayca yapılabiliyor.

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