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DEV indirim; İşte 6 Mayıs güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

LPG’li Araç Sahiplerine Müjde! 6 Mayıs’ta 1,20 TL İndirim Geliyor

DEV indirim; İşte 6 Mayıs güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında dalgalanmalar devam ederken, sürücülerin yüzünü güldürecek haber LPG’den geldi. Sektör temsilcileri, 6 Mayıs Salı günü itibarıyla otogazda 1 lira 20 kuruşluk ciddi bir indirimin devreye gireceğini duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte LPG fiyatlarının 25-26 TL bandına gerilemesi bekleniyor.


🏙️ İllere Göre Güncel Akaryakıt Fiyatları (5 Mayıs 2025)

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 45,20 TL
Motorin: 45,41 TL
LPG: 27,39 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 45,05 TL
Motorin: 45,29 TL
LPG: 26,79 TL

Ankara

Benzin: 45,81 TL
Motorin: 46,22 TL
LPG: 27,29 TL

📉 Benzin ve Motorinde Değişiklik Yok

Şu an için benzin ve motorin fiyatlarında büyük bir indirim beklentisi bulunmuyor. Fiyatlar; global enerji piyasaları, petrol arzı ve döviz kurlarındaki hareketlere göre şekillenmeye devam edecek.

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