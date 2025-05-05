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📈 2025 Temmuz memur zammı şekillendi; 4 aylık enflasyon farkı açıklandı

2025 yılının ikinci yarısında memur maaşlarına yansıtılacak zam oranı, TÜİK’in ocak-nisan dönemine ait enflasyon verileriyle netlik kazandı.

📈 2025 Temmuz memur zammı şekillendi; 4 aylık enflasyon farkı açıklandı

TÜİK verilerine göre 2025 yılında enflasyon Ocak ayında aylık %5,03; Şubat’ta %2,27; Mart’ta %2,46 ve Nisan’da %3,00 artış gösterdi. Bu dört aylık dönemde TÜFE toplamda yaklaşık %13,4 artarken, memurların alacağı enflasyon farkı ise %6,95 olarak açıklandı. (Devlet memurlarının toplu sözleşme zammı Ocak ve Temmuz için her biri %5 olarak kararlaştırılmıştı.)

Ocak-Nisan 2025 Enflasyonu ve Zam Farkı

Yılın ilk dört ayında enflasyonun yüksek seyretmesi, Temmuz zammındaki farkı belirleyecek. Ocak-Nisan döneminde kümülatif TÜFE artışı yaklaşık %13,4 oldu. Memurların bu dönemdeki enflasyon farkı ise %6,95 olarak hesaplandı. (SGK/Bağ-Kur emeklileri için aynı dönemdeki fark ise %13,36 olarak gerçekleşti.) Toplu sözleşmeyle öngörülen %5’lik Temmuz zammı ile bu fark birleştirildiğinde, Temmuz itibarıyla memurların toplam zam oranı yaklaşık %12,3 seviyesine ulaştı.

📈 2025 Temmuz memur zammı şekillendi; 4 aylık enflasyon farkı açıklandı

Temmuz 2025 Zam Oranı ve Toplu Sözleşme

Dönem Toplu Sözleşmesine göre 2025 Temmuz’unda memurlara %5 sabit zam yapılacak; enflasyon farkı bu oranın üzerinde olduğundan ilave zam da yansıtılacak. Nisan sonu itibarıyla %6,95 olan enflasyon farkına %5 toplu sözleşme zammı eklendiğinde, kümülatif artış yaklaşık %12,3’e karşılık geliyor.

(Bu hesaplamaya göre memur maaşları, önceki döneme göre %12,3 civarında artmış olacak.) Mayıs ve Haziran enflasyon verilerinin açıklanması ile fark kesinleşecek; şu anki beklentiye göre bu iki ayda da enflasyon aylık birkaç puan civarında seyredebilir. Nitekim yılsonu TÜFE beklentileri Nisan ayı piyasa anketinde %29,98’e indirgenmiş durumda. 

Altı Aylık Enflasyon Beklentileri

Analistler Mayıs ve Haziran enflasyonunun nispeten ılımlı olması durumunda yıllık enflasyonun bu yıl sonuna kadar yaklaşık %30 dolayında gerçekleşebileceğini öngörüyor. Böyle bir senaryoda Temmuz zam oranı %12’nin üzerine çıkabilir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Nisan ayı anketine göre 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi yaklaşık %29,98 seviyesinde. Eğer Mayıs-Haziran enflasyonu bu seviyede kalırsa, memur Temmuz zammı toplamda %12–13 bandında gerçekleşebilir.

📈 2025 Temmuz memur zammı şekillendi; 4 aylık enflasyon farkı açıklandı

Örnek Memur Maaşları (Ocak vs Temmuz)

Aşağıda bazı temel unvanlarda Ocak 2025 net maaşlar ve Temmuz zamlı tahmini net maaşlar karşılaştırmalı olarak verilmiştir (enflasyon farkı dahil):

Öğretmen (1/4 derece) – Ocak 2025: 52.909 TL; Temmuz 2025 (tahmini): ~59.415 TL (yaklaşık %12,3 artış).

Hemşire (5/1 derece) – Ocak 2025: 53.465 TL; Temmuz 2025 (tahmini): ~60.040 TL.

Mühendis (1/4 derece) – Ocak 2025: 67.663 TL; Temmuz 2025 (tahmini): ~75.984 TL.

Bu hesaplamalar, Ocak 2025 maaşı referans alınarak %6,95 enflasyon farkı ile %5 toplu sözleşme zammının birleşik etkisiyle yapılmıştır. Memurların Temmuz ayında alacağı bu artış, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı birlikte dikkate alındığında yukarıda özetlendiği gibidir.

Kaynaklar: TÜİK ve TCMB verileri ile haber sitelerindeki istatistikler ve hesaplamalar dikkate alınmıştır

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