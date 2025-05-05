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Dünya devi Türkiye'ye geliyor; İzmir Kemalpaşa yaşadı

Dünyanın önde gelen motosiklet üreticilerinden KYMCO, Türkiye’deki yatırımını resmen başlattı.

Dünya devi Türkiye'ye geliyor; İzmir Kemalpaşa yaşadı

Tayvan merkezli marka, Doğan Trend Otomotiv iş birliğiyle İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde kurduğu fabrikayla hem Türkiye iç pazarına hem de Avrupa’ya yönelik üretim gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu gelişme, Türkiye’nin mobilite sektöründeki stratejik konumunu bir kez daha gözler önüne seriyor.


🏗️ Yerli Üretimle İlk Adım Skytown 125 ile Atıldı

İzmir’de 5 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren üretim tesisi, şimdilik tek vardiyada yılda 20.000 adetlik kapasiteye sahip. İlk etapta KYMCO’nun popüler modeli Skytown 125’in üretimine başlayan fabrika, önümüzdeki dönemde parça lokalizasyonu yaparak farklı modellerin üretimine de geçecek. Kısa vadede üretim kapasitesinin 100.000 adede çıkarılması hedefleniyor.


🌍 İhracat Hedefi: Avrupa Pazarı

Doğan Trend CEO’su Kağan Dağtekin, bu yatırımın Türkiye’nin motosiklet sektöründeki potansiyelini ortaya koyduğunu vurgularken, “Küresel pazarda daha güçlü olmak için kalite ve sürdürülebilirliği merkezimize alıyoruz. KYMCO, ilk kez bu ölçekte bir üretim onayını Türkiye’ye verdi” diyerek, Avrupa ihracat hedeflerinin de altını çizdi.


🌱 İstihdama ve Sürdürülebilirliğe Katkı

Çevre dostu üretim teknikleriyle dikkat çeken tesis, sadece ekonomik değil, sosyal kalkınmaya da katkı sağlıyor. Hem doğrudan istihdam yaratıyor hem de yerli tedarik zincirini güçlendiriyor. Sürdürülebilir üretim hedefleri doğrultusunda karbon ayak izinin azaltılması da öncelikler arasında yer alıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi 

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