Dünya savaşına bir adım kaldı; Rusya böyle duyurdu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan krize ilişkin “Bölgedeki gerilimi kaygıyla izliyoruz” ifadelerini kullandı.

Moskova’da gazetecilere konuşan Peskov, her iki ülkeyle de güçlü ilişkiler yürüttüklerini belirterek, “Gerilimin düşürülmesi adına çözüm yollarının bulunmasını umuyoruz” dedi. Özellikle Cammu Keşmir bölgesindeki son saldırının ardından tırmanan kriz, dünya diplomasisini alarma geçirmiş durumda.

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22 Nisan’da Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde meydana gelen ve 26 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı, iki nükleer güç arasında diplomatik ve ekonomik yaptırımları beraberinde getirdi. Hindistan, saldırıdan Pakistan kaynaklı grupları sorumlu tutarken, Pakistan suçlamaları reddederek karşı hamlelerde bulundu.

Hindistan, İndus Suları Anlaşması’nı askıya alırken, Pakistanlı diplomatlara sınır dışı kararı uyguladı. Buna yanıt olarak Pakistan da hava sahasını kapattı ve Hindistan ile ticareti durdurdu. Ayrıca, “nehir müdahaleleri savaş sebebidir” çıkışıyla tansiyonu daha da tırmandırdı.

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik