Canan Karatay uyardı; Çocuklarınıza içirmeden okula yollamayın!

Karatay, sabahları okula gitmeden önce bir fincan şekersiz Türk kahvesi içmenin çocukların zihinsel performansını ciddi şekilde artırabileceğini ifade etti.

“Türk kahvesi güçlü bir antioksidandır, şekerin beyinde yarattığı hasarı onarır ve çocukları cin gibi yapar” diyen Karatay, bu alışkanlığın özellikle odaklanma ve öğrenme yeteneği üzerinde olumlu etkileri olduğunu vurguladı.



🥜 Karatay’dan Bir Diğer Öneri: Fındık ve Fıstığı Eksik Etmeyin

Zihinsel gelişimi desteklemenin yalnızca içecekle sınırlı olmadığını belirten Karatay, çocukların beslenmesinde doğal kaynaklardan gelen vitaminlerin önemine dikkat çekti. “Fındık ve fıstık; doğal karbonhidrat, sağlıklı yağlar, protein ve vitamin açısından çok zengin. Kan yapıcı, bağışıklığı güçlendirici ve vücudu ısıtıcı etkileriyle çocuklar için ideal.” dedi.

Karatay’a göre, işlenmiş gıdalardan uzak durulması ve çocuklara doğal besinlerle destek sağlanması, uzun vadeli sağlık ve başarı için kritik önem taşıyor.

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik