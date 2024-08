Karkas Et Fiyatları: Ağustos 2024 | Dana ve Kuzu Kesim Fiyatları Kaç Para Oldu?

Ege Bölgesi'nde, Ağustos 2024 itibarıyla dana bıçak yağsız etin kilogram fiyatı 294,00 TL olarak belirlenmişken, kuzu bıçak yağsız et için bu değer 306,67 TL'dir. Marmara Bölgesi'nde ise fiyatlar daha yüksek seyretmekte; dana eti için 299,17 TL, kuzu eti için ise 357,50 TL olarak kaydedilmiştir.

İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde fiyatlar daha düşük kalmıştır. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde dana ve kuzu eti fiyatları sırasıyla 287,50 TL ve 313,75 TL olarak belirlenmiştir.

Türkiye Genelinde Fiyat Değişim Oranları

Geçen aya ve yıla göre karkas et fiyatlarındaki değişim oranları dikkat çekici. Dana eti için geçen aya göre %11,8, geçen yıla göre ise %32,78 oranında bir artış gözlenmiştir. Kuzu eti için bu oranlar sırasıyla %5,5 ve %6,03 olarak belirlenmiştir.

Karkas Et Nedir ve Nasıl Ölçülür?

Karkas, kesilmiş bir hayvanın deri, iç organları ve başı çıkarıldıktan sonra kalan gövdesidir. Karkas ağırlığı, etin işlenmeden önceki hali olarak kabul edilir ve iki şekilde ölçülür: sıcak karkas ağırlığı ve soğuk karkas ağırlığı. Sıcak karkas ağırlığı, kesimden hemen sonra ölçülürken, soğuk karkas ağırlığı etin soğutulmasından sonra ölçülür.

Kırmızı Et Fiyatları Nasıl Belirleniyor?

Türkiye'de kırmızı et fiyatları, Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) gibi kurumlar tarafından düzenlenmektedir. Fiyatlar, bölgesel talepler, arz durumları ve piyasa koşulları gibi çeşitli faktörlere göre belirlenir. Bu faktörler, et fiyatlarının zaman içinde dalgalanmasına neden olur ve üreticiler ile tüketiciler için önemli bir rehber niteliği taşır.

2024 Yılında Et Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

2024 yılında et fiyatları üzerinde etkili olan başlıca faktörler arasında küresel piyasa koşulları, iç piyasada yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve hayvan hastalıkları yer almaktadır. Özellikle COVID-19 sonrası dönemde et üretim ve tüketim alışkanlıklarında görülen değişiklikler, fiyatları doğrudan etkileyen unsurlardandır.

Türkiye'deki karkas et fiyatları, hem tüketicilerin hem de üreticilerin yakından takip ettiği bir konu. Bölgesel farklılıklar ve piyasa dinamikleri, fiyatların sürekli olarak değişim göstermesine neden olmaktadır. Bu tür güncellemeler, sektördeki şeffaflığı artırarak, piyasa koşullarına uyum sağlamayı kolaylaştırmaktadır.