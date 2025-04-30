4A 4B 4C emekli maaşları değişti! Kök zam ve refah payı duyurusu

2025’in ikinci yarısına yaklaşırken, emekliler açısından kritik gelişmeler yaşanıyor. Temmuz ayında yapılacak zam öncesi kulislerde maaş sisteminin sil baştan değişebileceği konuşulurken, enflasyon verileri doğrultusunda kök maaşlar, seyyanen artışlar ve refah payı senaryoları masaya yatırılıyor. Gözler hem TÜİK'in enflasyon açıklamalarında hem de hükümetin atacağı sosyal denge adımlarında.

Emekli Maaş Zammında Enflasyon Belirleyici Olacak

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında açıklanan enflasyon oranı kadar maaş zammı alıyor. Memur emeklilerinde ise bu artış enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammıyla belirleniyor. En düşük emekli maaşları için ise seyyanen artışlar devreye giriyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, 2025’in ilk yarısında enflasyonun yüzde 17,91’e ulaşması bekleniyor. Bu oranın gerçekleşmesi halinde, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine en az bu düzeyde zam yapılması öngörülüyor.

En Düşük Emekli Maaşı 17 Bin TL’yi Geçebilir

Ocak 2025’te 14.469 TL olarak belirlenen en düşük emekli maaşının, Temmuz ayında yapılacak yüzde 17,91’lik zamla birlikte 17.060 TL’ye çıkabileceği hesaplanıyor. Bu artış henüz netleşmemiş olsa da, emeklilerde beklenti giderek yükseliyor.

Kök Maaş ve Refah Payı Gündemde

Yapılacak zam yalnızca en düşük maaşları değil, kök maaşları da etkileyecek. Hükümetin zam oranlarını belirlerken kök maaşlara yapılacak artışlarla birlikte orta ve yüksek gelirli emeklileri de kapsayıcı bir düzenleme hazırlığı yaptığı belirtiliyor. Ayrıca geçmiş dönemlerde gündeme gelen “refah payı” uygulamasının da yeniden değerlendirmeye alındığı konuşuluyor.

Memur Emeklilerine Çifte Artış Yolda

Ocak ayında 17.587 TL'den 19.617 TL’ye çıkarılan en düşük memur emekli maaşı, Temmuz'da hem enflasyon farkı hem de toplu sözleşme zammı ile yeniden artacak. Böylece memur emeklileri de önemli bir gelir artışı yaşayacak.

Temmuz 2025: Sadece Zam Ayı Değil, Yeni Bir Değerlendirme Dönemi

Temmuz 2025, yalnızca maaşların artacağı bir ay değil; aynı zamanda sosyal denge, alım gücü ve gelir eşitsizliği açısından da yeni düzenlemelerin konuşulacağı bir dönem olacak. Emekliler, hükümetin sosyal refahı destekleyecek adımlar atmasını umutla bekliyor.