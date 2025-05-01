Zam hesaplaması geldi; Asgari ücret için ara zam formülü!

Ocak 2025’te %30 artışla net 22.104 TL’ye yükselen asgari ücret, yükselen enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında yeniden değerlendirilebilir.



🧮 “Zam Formülü Masada Olabilir”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı son açıklamada enflasyonun yıl ortasında hedefe yakın seyretmesi durumunda ara zam yapılmayacağını belirtti. “Her ihtimale karşı hazırlıklıyız. Enflasyonda ciddi bir sapma olursa Temmuz’da yeniden değerlendiririz” diyerek kapıyı tam olarak kapatmadı.



🏦 Şimşek’ten Dengeli Ekonomi Vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise ekonomi politikasında sıkı para duruşunun süreceğini ve tek zam uygulamasının planlandığını vurguladı. “Tek zam stratejisi ile öngörülebilirlik sağlıyoruz. Ama ihtiyaç doğarsa tekrar bakarız,” sözleriyle esneklik payı bıraktı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Temkinli Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada, “Eğer enflasyonda ciddi bir sapma yaşanırsa asgari ücret yeniden gözden geçirilir” demişti. Bu ifade, olası bir ara zam için siyasetin tüm kapıları kapatmadığını gösteriyor.

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik