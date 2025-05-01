Ziraat Bankası hesabı olanlara Mayıs ayında 12 bin TL yatıyor

Mayıs ayında emeklileri yakından ilgilendiren yeni bir promosyon kampanyası Ziraat Bankası’ndan geldi. Banka, maaşını taşıyan emekli vatandaşlara 12 bin TL’ye kadar nakit promosyon vereceğini duyurdu. Üstelik daha önce promosyon almış olanlar da bu yeni kampanyadan yararlanabilecek.

Emekliye 12 Bin TL Peşin Ödeme

Ziraat Bankası, SGK kapsamında maaş alan emeklilere yönelik yeni promosyon kampanyasında dikkat çeken bir hamle yaptı. Banka, emekli maaşını kendisine taşıyanlara 3 yıl boyunca geçerli olmak üzere toplamda 12 bin TL promosyon ödemesi yapacağını açıkladı.

Promosyon ödemesi, peşin olarak ve tek seferde emeklinin hesabına yatırılacak. Üstelik 2022 yılında promosyon almış olan emekliler, önceki ödemeyi iade etmeden yeni kampanyaya katılabilecek. Ancak 2025 yılı itibarıyla yapılacak yeni ödemede, eski promosyon otomatik olarak sistem üzerinden mahsup edilecek.

Promosyon İçin Taahhüt Şartı

Kampanyadan faydalanmak isteyen emeklilerin, maaşlarını 3 yıl süreyle Ziraat Bankası üzerinden alacaklarını resmi olarak taahhüt etmeleri gerekiyor. Aynı bankadan birden fazla emekli maaşı alan vatandaşların promosyon tutarı ise toplam maaş miktarına göre hesaplanıyor.

Başvuru Kanalları Açıklandı

Ziraat Bankası, kampanyaya başvuru yapmak isteyen emekliler için çok sayıda kolay yöntem sundu:

Şubeler

İnternet bankacılığı

Mobil uygulama

ATM’ler

Müşteri iletişim merkezi

SMS ile başvuru

SMS ile başvuru yapmak isteyenlerin, telefonlarının mesaj bölümüne PRO yazıp bir boşluk bırakarak T.C. kimlik numaralarını yazmaları ve 4757’ye SMS göndermeleri yeterli olacak. Bu şekilde yapılan başvurular sonrası banka müşteri temsilcileri, başvuru yapan emeklileri arayarak süreci tamamlayacak.

Promosyon Ödemesi Ne Zaman Yapılacak?

Ziraat Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, promosyon başvurusunu Mayıs ayı içinde tamamlayan emekliler, aynı ay içinde 12 bin TL’lik ödemenin banka hesaplarına yatırıldığını görecek. Kampanya ile ilgili tüm detaylara bankanın müşteri iletişim hattı olan 0850 220 00 00 numarasından ulaşılabiliyor.