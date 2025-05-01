Savaş kapıda; Türkiye savaş gemisi yolluyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait TCG BÜYÜKADA savaş gemisi, 4-7 Mayıs tarihleri arasında Pakistan’ın Karaçi Limanı’nı ziyaret edecek.

Bu gelişme, Ankara’nın bölgesel denge politikalarında özellikle dost ülkelerle askeri iş birliğini güçlendirme yönünde attığı adımların bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

🗣️ MSB: Tatbikat ve Eğitim Faaliyetleri Kesintisiz Sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında şu açıklamalarda bulundu:

“Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, tüm operasyon ve görevlerinin yanı sıra, etkinliğini ve caydırıcılığını artırmak, personelinin yetkinliğini geliştirmek amacıyla eğitim ve tatbikat faaliyetlerine kesintisiz şekilde devam etmektedir.”





🌍 TCG BÜYÜKADA'nın Bölgesel Görev Rotası

Tuğamiral Aktürk’ün verdiği bilgiye göre TCG BÜYÜKADA, yakın zamanda:

Malezya'da düzenlenen 17’nci Langkawi Uluslararası Denizcilik, Havacılık ve Uzay Fuarı'na katıldı.

Ardından 29 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında Umman limanını ziyaret etti.

Son durak olarak 4-7 Mayıs tarihleri arasında Pakistan'ın Karaçi Limanı’na uğrayacak.

Bu ziyaret, eğitim ve tatbikat odaklı diplomatik bir deniz görevi olarak planlandı.



🎯 Stratejik Gönderme mi?

Bu ziyaret, yalnızca askeri tatbikat kapsamında bir liman ziyareti olarak açıklansa da, bölgedeki gergin jeopolitik denklemler göz önüne alındığında Türkiye’nin deniz gücünü görünür kılması bakımından önemli bir mesaj niteliği de taşıyor.



🔗 Resmi Kaynak:

T.C. Millî Savunma Bakanlığı – Resmi Açıklamalar

Hazırlayan: Gazeteoku.com