Dev holdinge KAYYUM atandı! Devlet el koydu

1000'den fazla şirketi bünyesinde barındıran holdingin çöküşü, başta finans sektörü olmak üzere tüm Avrupa piyasasını sarstı.

Avrupa’nın perakende ve gayrimenkul alanındaki devlerinden Signa Holding GmbH, ağır borç yükü ve likidite krizinin ardından iflas noktasına geldi. Şirketin kurtarılması amacıyla Avusturya devleti devreye girerek kayyım atadı. Bu adım, sadece ticari bir müdahale değil, aynı zamanda Avrupa'nın finansal istikrarı için alınmış kritik bir önlem olarak değerlendiriliyor.



Kayyım Atandı: Yönetimden Genç Patron Rene Benko Alındı

Holdingin kurucusu ve CEO’su Rene Benko, krizin merkezinde yer aldı. 42 yaşındaki genç iş insanı, finansal çöküş sonrası şirket yönetiminden uzaklaştırıldı.

İsviçre merkezli Bank Julius Baer, Signa’ya verdiği 628 milyon Euro krediyi silmek zorunda kalınca CEO Philipp Rickenbacher görevden alındı. Banka yöneticilerinin bonus ödemeleri iptal edildi ve borsadaki hisselerde %54 oranında değer kaybı yaşandı.



Signa'nın Borç Zinciri: Avrupa Bankaları Alarmda

Dev grubun çöküşü, sadece bir şirketin değil, onlarca finans kurumunun bilançosunu etkiledi. Signa Holding’in doğrudan borçlandığı kurumlar arasında Julius Bär, Munich Re, Allianz, Erste Bank, Raiffeisen gibi Avrupa devleri de yer alıyor.

Signa Grubu’nun en yüksek borçları:

Finans Kuruluşu

Borç (Euro)

Julius Bär

628 milyon

Landesbank Hessen-Thüringen

627 milyon 463 bin

Munich Re (Münchner Rück)

700 milyon

Allianz

300 milyon

R+V Group

386 milyon 35 bin 250

Raiffeisenlandesbank Niederösterreich

280 milyon

Erste Group Bank AG

129 milyon 101 bin 564

Migros Bank AG

101 milyon 354 bin 845

BayernLB

100 milyon

Toplam borçlar milyar Euro’ları bulurken, birçok bankanın zarar bilançosunun 2026’ya kadar süreceği öngörülüyor.



Elbtower, KaDeWe, Galeria Karstadt: Dev Projeler Belirsizlikte

Signa Holding’in portföyünde Hamburg’daki Elbtower, KaDeWe Grup, Galeria Kaufhof-Karstadt gibi Avrupa çapında ikonik gayrimenkul projeleri bulunuyor. Bu varlıkların geleceği belirsizliğini koruyor.

Yeni kurulan GoldBod benzeri devlet destekli yapıların devreye alınması ve bazı varlıkların satışa çıkarılması bekleniyor.