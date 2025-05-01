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Tik tak; Böyle transfer çalımı yok! Romulo Süper Lig devine gitti

Romulo’nun yeni adresi belli oluyor: Beşiktaş derken Trabzonspor devreye girdi, yılın transfer çalımı geldi.

Tik tak; Böyle transfer çalımı yok! Romulo Süper Lig devine gitti

Süper Lig'de bu sezon Göztepe formasıyla yıldızını parlatan Romulo'nun yeni adresi netleşiyor. 23 yaşındaki Brezilyalı golcü, adeta transferin gözdesi haline gelirken, herkesin Beşiktaş beklediği anda sürpriz bir hamleyle Trabzonspor devreye girdi.

Yılın transfer hamlesi: Romulo Trabzonspor yolunda

Göztepe ile harika bir sezon geçiren Romulo, 29 maçta 15 gol ve 10 asistle dikkatleri üzerine çekti. Beşiktaş’ın uzun süredir ilgilendiği genç yıldız için sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlılar, Ciro Immobile sonrası ibreyi Romulo’ya çevirmişti. Ancak tablo değişti.

Tik tak; Böyle transfer çalımı yok! Romulo Süper Lig devine gitti245

Trabzonspor, Simon Banza’nın kiralık sözleşmesinin sona erecek olmasıyla forvet hattında yeni bir isim arayışına girdi. Braga'nın yüksek bonservis talepleri, Banza transferini zora sokarken; bordo-mavililer rotayı Romulo’ya çevirdi.

Gelen bilgilere göre Trabzonspor, Göztepe ile resmi görüşmelere başlamaya hazırlanıyor. Karadeniz ekibi, yılın flaş transferlerinden birine imza atmaya oldukça yakın.

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik

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