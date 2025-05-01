Prof . Dr. Ahmet Ercan açıkladı! İstanbul'da o ilçeler 22 kat fazla sallanacak

İstanbul, deprem riskiyle bir kez daha gündemde. Jeofizik Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'ndeki fay hatlarının potansiyel tehlikesine dikkat çekti. Özellikle Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerin yüksek risk altında olduğunu belirten Ercan, vatandaşları uyardı

Trakya Kolu: 6.2'lik Deprem Bir Uyarıydı

Geçtiğimiz günlerde Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin, Trakya Kolu'ndaki daha büyük bir depremin habercisi olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Ercan, "O yerde gelecekte olacak M6.9-M7.1 arası bir deprem, M6.2’ye göre 11 ile 22 kat daha fazla sarsacaktır" dedi.

İstanbul Kolu: Avcılar'dan Fatih'e Kırmızı Alarm

Prof. Dr. Ercan, İstanbul Kolu'nda beklenen depremin büyüklüğünü M6.4-M6.7 aralığında tahmin ediyor. Bu depremin en çok etkileyeceği bölgeler ise Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Zeytinburnu ve Fatih olarak öne çıkıyor. Paylaşılan sismik şiddet haritasında bu ilçeler kırmızı renkle işaretlenmiş durumda.

Harita Ne Anlatıyor?

Prof. Dr. Ercan'ın paylaştığı harita, olası bir deprem senaryosunda İstanbul'daki farklı bölgelerin ne kadar sarsılacağını gösteriyor. Kırmızı alanlar en yüksek riski ve en şiddetli sarsıntıyı ifade ederken, sarı, yeşil ve maviye doğru gidildikçe beklenen sarsıntı şiddeti azalıyor. Haritaya göre Anadolu Yakası'nın önemli bir kısmı ve Avrupa Yakası'nın kuzey kesimleri daha düşük riskli bölgeler olarak görünüyor.

Uzmandan Net Uyarı

Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın bu detaylı uyarısı ve risk haritası paylaşımı, İstanbul'un deprem gerçeğini ve hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Özellikle kırmızı ve sarı ile işaretlenmiş bölgelerde yaşayanların depreme karşı daha bilinçli ve tedbirli olması gerektiği vurgulanıyor.