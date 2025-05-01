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Türkiye'nin doğalgazını ele geçirmek için geliyorlar

Popüler enerji gündemlerinden biri olan Doğu Akdeniz, yeniden kritik bir gerilimin eşiğinde.

Türkiye'nin doğalgazını ele geçirmek için geliyorlar

Türk-Libya deniz yetki alanlarında yer alan parsellerde, uluslararası hukuk açısından tartışmalı doğalgaz arama faaliyetleri başlatılmak üzere. Bu girişim, bölgedeki dengeleri ciddi biçimde sarsabilir.


🛢️ Chevron Sahaya Giriyor: Yunanistan ve ABD'den Tartışmalı Hamle

Uluslararası enerji devi Chevron, Yunanistan’ın desteğiyle Türkiye ve Libya’nın Münhasır Ekonomik Bölgeleri’ni kapsayan alanlarda doğalgaz arama planını devreye aldı. Girit’in güneyinde yer alan dört parsel, tek bir ihale paketi hâline getirilerek hem ABD merkezli Chevron’un hem de Yunan şirketi HELLENiQ Energy'nin radarına girdi.


⚠️ 2026’da Sismik Araştırmalar Başlayabilir

Yapılacak sismik araştırmaların, özellikle 2019 Türk-Libya Mutabakatı ile çizilen sınırları doğrudan etkilemesi bekleniyor. 2026'nın ilk çeyreğinde başlaması öngörülen çalışmalar, sahadaki fiili durumu Yunanistan lehine değiştirebilir.


🌍 Türkiye'nin Jeopolitik Hakları Aşındırılabilir

Bu gelişme sadece enerji kaynaklarının değil, Türkiye’nin bölgesel jeopolitik haklarının sistematik olarak zayıflatılmasına da neden olabilir. Yunanistan’ın uluslararası kamuoyunu sürece dahil ederek bölgede meşruiyet zemini oluşturmaya çalışması, ilerleyen günlerde yeni diplomatik krizlerin kapısını aralayabilir.


🧭 Hatırlatma: Türk-Libya Mutabakatı Neyi Kapsıyor?

2019 yılında imzalanan Türk-Libya Deniz Yetki Alanları Sınırlandırma Mutabakatı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarını güvence altına almayı amaçlıyor. Bu mutabakat, Girit’in güneyinde ilan edilen ihalelerin meşruiyetini doğrudan sorgular hale getiriyor.

Kaynak: Türkiye-Libya Mutabakatı Resmi Metni – T.C. Dışişleri Bakanlığı

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