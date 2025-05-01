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Az önce deprem oldu; Naci Görür uyardı! Orası fena gerildi

Kütahya Simav’da 4,2 büyüklüğünde deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür, yöneticilere Naşa Fayı için uyarıda bulundu: “Bölge geriliyor, dikkatli olunmalı.”

Az önce deprem oldu; Naci Görür uyardı! Orası fena gerildi

Kütahya'nın Simav ilçesinde bugün saat 14.38'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 10,66 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı sonrası can ya da mal kaybı bildirilmedi. Son bir haftada bölgede art arda yaşanan depremler dikkatleri Naşa Fay Zonu'na çevirdi.

Uzman isimden net mesaj: Bölge geriliyor, hazırlıklı olun

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, son sarsıntının ardından önemli bir açıklama yaparak yöneticileri uyardı. Depremin, geçtiğimiz günlerde yaşanan diğer sarsıntılar gibi Naşa Fay Zonu yakınlarında gerçekleştiğini vurgulayan Görür, “Bölge geriliyor. Yöneticiler dikkatli olmalı.” dedi.

25 Nisan’da aynı bölgede 4,6 büyüklüğünde bir deprem yaşanmış; bu nedenle Simav, çevre köyler ve Pazarlar’da eğitime ara verilmişti. Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun da bölgedeki bazı kamu binalarının depremlerden yorgun çıktığını ve acil yenilenmesi gerektiğini açıklamıştı.

Az önce deprem oldu; Naci Görür uyardı! Orası fena gerildi1545544545

Gökova Körfezi de hareketli

Bodrum’da ise dün gece saat 02.48’de 4,1 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Naci Görür, bu sarsıntının Gökova Fay Zonu üzerinde olduğunu belirterek bölgenin Kuzey-Güney yönünde gerildiğini ve geçmişte 6 büyüklüğünde depremler ürettiğini hatırlattı.

Prof. Dr. Görür, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Gökova Körfezi’nde 4,0 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, normal atımlı Gökova Fayı üzerinde. Bu zon çoğu kez 6’lar mertebesinde deprem üretmiş. Bölge K-G geriliyor. Sevgiyle.”

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik

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