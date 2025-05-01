Cumhurbaşkanı onaylı faizsiz kredi! Halkbank 300 Bin TL veriyor!

Türkiye'de yaşanan finansman zorlukları, özellikle genç girişimciler için büyük bir sorun haline geldi.
🏦 Cumhurbaşkanı Onaylı Kredi Kampanyası Halkbank’ta Başladı
Halkbank tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla hayata geçirilen bu kredi kampanyası, 35 yaş altı genç girişimcilere büyük bir destek sağlıyor. Kabine toplantısında alınan karar sonrasında uygulamaya giren kampanya kapsamında, girişimci esnaflara 300 Bin TL’ye kadar faizsiz kredi verilecek.
🔍 Kredi Özellikleri: 60 Ay Vade, Tek Kuruş Faiz Yok
Kredi kampanyasının detayları şu şekilde açıklandı:
Kredi Tutarı: Maksimum 300.000 TL
Vade: 60 ay (5 yıl)
Taksit Seçenekleri: Aylık, 3 aylık veya 6 aylık
Faiz: %0 (Tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanıyor)
Bu kampanya sayesinde, başvuru şartlarını karşılayan girişimciler yalnızca anaparayı ödeyerek kredi geri ödemesini tamamlayabilecek.
🧑💼 Kimler Faydalanabilir?
Krediden faydalanmak için şu şartları taşıyanlar başvurabiliyor:
KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlamış olmak
Başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak
KOSGEB tarafından onaylanan projeye sahip olmak
Daha önce Hazine destekli kredi borcu bulunmamak
Bu şartları sağlayan girişimciler, Halkbank’a başvurarak faizsiz kredi talebinde bulunabiliyor.
📝 Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?
Başvurular şu şekilde gerçekleştiriliyor:
Girişimci, KOSGEB onaylı projesi ile Halkbank şubesine başvuruda bulunur.
Halkbank, kredi politikaları çerçevesinde başvuruyu değerlendirir.
Gerek görülmesi halinde ek belge ve bilgi talep edilir.
Uygun bulunan başvurulara kredi onayı verilerek ödeme gerçekleştirilir.
🔗 Resmi Kaynaklar:
Halkbank Resmi Kampanya Sayfası
KOSGEB Girişimcilik Destekleri
Hazırlayan: Gazeteoku.com