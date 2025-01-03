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2025'te altın fiyatları: Uzmanlar ve bankalar rakamı duyurdu

2025 yılına yönelik yapılan analizler, altının değer kazanacağına işaret ediyor ancak kazanç hızının 2024’teki kadar yüksek olmayacağı öngörülüyor.

2025'te altın fiyatları: Uzmanlar ve bankalar rakamı duyurdu

2024 yılı boyunca altının ons fiyatı büyük bir artış gösterdi ve altın, yatırımcılar arasında en popüler araçlardan biri haline geldi. 2025'te de yükselmeye devam etmesi bekleniyor, ancak bu artış daha yavaş bir tempoda olabilir.

2025 Altın Tahminleri

Financial Times tarafından yapılan anketlere göre, 2025 yılında altının ons fiyatı yaklaşık 2.795 dolara ulaşacak. Bu, 2024 yılı sonuna göre yüzde 6,1’lik bir artışı temsil ediyor ve her ons başına 136 dolar, yani yaklaşık 5.770 TL’lik bir değer artışı anlamına geliyor. Şu an için altının ons fiyatı 2.632 dolarda seyrediyor ve bu tahmin, altın fiyatlarının hala güçlü bir yükselme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.

2025'te altın fiyatları Uzmanlar ve bankalar rakamı duyurdu1

Bankaların ve Uzmanların Görüşleri

CNBC’nin Wall Street analizine göre, 2025 yılında altın fiyatlarının artmaya devam etmesi bekleniyor. Ancak 2024’teki yüzde 27'lik yükselişi aşması beklenmiyor. Altının, 2022 yılında ABD'nin Ukrayna'ya müdahalesi ve Rusya’ya yaptırımların ardından küresel merkez bankalarının altına olan ilgisini artırmasından faydalandığı düşünülüyor. Merkez bankalarının artan altın alımları, doların zayıflaması ve küresel ekonomik belirsizlikler, altın fiyatlarını destekleyen faktörler arasında.

Uzman Görüşleri

Heraeus Precious Metals'in küresel ticaret başkanı Henrik Marx, 2025 yılında altının troy ons başına 2.950 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Marx, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin altın alımlarını teşvik edeceğini ve merkez bankası faizinin altın için güçlü bir temel oluşturacağını belirtiyor. Ayrıca, Trump'ın ikinci başkanlık döneminin de altın fiyatlarını destekleyeceğini dile getiriyor. Marx, "Açıklayacağı her şey borcu artıracak, bu da daha zayıf bir dolar ve artan enflasyona yol açacak. Bu genellikle altın için iyi bir karışımdır" diye ifade ediyor.

Farklı Bankalardan Tahminler

Altın fiyatları ile ilgili tahminler bankalar arasında değişkenlik gösteriyor. Goldman Sachs, merkez bankası talebine ve beklenen faiz indirimlerine atıfta bulunarak altının ons fiyatının 3.000 dolara kadar yükselebileceğini belirtiyor. Öte yandan, Barclays ve Macquarie gibi bazı bankalar ise altının ons fiyatının 2.500 dolara düşebileceğini öngörüyor. Bu çeşitlilik, altın fiyatlarının geleceği konusunda belirsizlik olduğunu gösteriyor.

Kaynaklar:

Financial Times

CNBC

Heraeus Precious Metals

Goldman Sachs

Barclays

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