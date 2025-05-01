MEB'ten öğrencilere mest eden müjde; Okullar 3 gün tatil oluyor

2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine kısa molalar damgasını vurdu. Kar yağışları, resmi tatiller ve Ramazan Bayramı gibi dinlenme fırsatlarının ardından öğrenciler şimdi de yaz tatiline doğru ilerlerken bir kez daha nefes alacak. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın bu yıl Pazartesi gününe gelmesiyle birlikte, 17-18 Mayıs hafta sonu tatiliyle birleşerek toplam 3 günlük ara oluşturacak.



19 Mayıs 2025 Pazartesi Gününe Denk Geliyor

Her yıl olduğu gibi 19 Mayıs, Türkiye genelinde resmi tatil olarak kutlanacak. Bu kapsamda sadece okullar değil, aynı zamanda tüm kamu kurumları da kapalı olacak.

📅 Tatil Aralığı:

17 Mayıs Cumartesi

18 Mayıs Pazar

19 Mayıs Pazartesi (Resmi Tatil)

Öğrenciler bu üç günlük arada hem yoğun ders temposundan uzaklaşacak hem de yaklaşan yaz tatili öncesi moral depolayacak.



MEB Açıkladı: Okullar 19 Mayıs’ta Kapalı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle eğitim kurumlarında bir günlük ara verilecek. Öğrenciler için ekstra bir izin günü anlamına gelen bu tatil, resmi takvimle de uyumlu olarak planlandı.

Veliler ve öğrenciler için kısa bir not:

Eğer özel bir telafi ya da ek program yoksa, bu tarihlerde tüm okullarda ders işlenmeyecek. Eğitim uzmanlarına göre, yılın bu döneminde gelen kısa tatiller, öğrencilerin akademik performansı kadar psikolojik dayanıklılığı açısından da oldukça önemli.

Yorucu sınav hazırlık sürecinde olan gençler için 3 günlük bir mola; odaklanmayı artırabilir, kaygıyı azaltabilir ve derslere geri dönüşü daha verimli hale getirebilir.



Tatil Planları İçin Velilere Bilgilendirme

Tatilin hafta sonuyla birleşmesi, küçük kaçamaklar ve aile içi planlamalar için fırsat oluşturabilir. Özellikle şehir dışı kısa seyahat planlayan aileler, tatil takvimini erkenden değerlendirerek hem çocuklarına moral hem de kendilerine nefes sağlayabilir.

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik