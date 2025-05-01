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Ülke resmen altın denizi; Hemen harekete geçildi

Afrika’nın önde gelen altın üreticilerinden Gana, rezervlerini güçlendirmek ve para birimini korumak için düğmeye bastı. Devlet destekli altın alım programı kapsamında 9 yeni madencilik şirketiyle el sıkışıldı.

Ülke resmen altın denizi; Hemen harekete geçildi

Dünyanın en değerli madenlerinden biri olan altın, ülkelerin ekonomik bağımsızlığı için stratejik önemde yer alıyor. Son dakika gelişmesine göre; Afrika ülkesi Gana, altın rezervlerini artırmak ve ekonomik istikrar sağlamak amacıyla GoldBod adlı devlet kurumunun liderliğinde dev bir adım attı.

Yapılan açıklamada, daha önce Merkez Bankası’yla çalışmamış olan 9 maden şirketiyle anlaşma imzalandığı ve bu şirketlerin ihraç edecekleri altının %20’sini dore külçe halinde GoldBod’a teslim edecekleri bildirildi.

Altın Rezervleri İçin Yeni Dönem Başladı

GoldBod’un resmi açıklamasına göre; bu hamle yalnızca yeni şirketleri kapsamakla kalmayacak, aynı zamanda Gana’nın altın kaynaklarını daha etkin ve merkezi bir şekilde yönetmesini sağlayacak.

Her biri aylık ortalama 200 kilogram altın üreten 9 şirket, devletin kontrolü altında faaliyet gösterecek. Amaç, küçük ölçekli madencilik sisteminden uzaklaşıp, altın satışlarını kamu kontrolüne almak. Bu sistem sayesinde ulusal gelir artırılacak ve yerel para biriminin değer kaybı frenlenecek.

Bakan Forson: "Artık Kazanan Biz Olacağız"

Gana Maliye Bakanı Cassiel Ato Forson, yılın başında yaptığı açıklamada bu yapının temelini şu sözlerle anlatmıştı:

“GoldBod’un kurulmasıyla birlikte altın satışlarından daha fazla gelir elde edeceğiz. Para birimimizi korumak artık bizim elimizde.”
Bu yaklaşımın temelinde, altını yalnızca ihraç edilecek bir değer değil, aynı zamanda ekonomik istikrar aracı olarak kullanmak yatıyor.


Altın İhracatında Büyük Sıçrama

Gana'nın altın ihracatı geçtiğimiz yıl dikkat çeken bir artış gösterdi.

İhracat gelirleri bir önceki yıla göre %53,2 artarak 11,64 milyar dolara ulaştı.
Bu rakamın yaklaşık 5 milyar dolarlık kısmı, küçük ölçekli madencilik faaliyetlerinden sağlandı. Yeni sistemle birlikte, bu ihracat hacminin daha büyük kısmının devlet kontrolünde gerçekleşmesi ve ulusal bütçeye daha doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.

Stratejik Değişim: Yeraltı Zenginliği, Üst Yapıya Kazandırılıyor

Gana'nın attığı bu adım, sadece madencilik sektörüyle ilgili değil. Aynı zamanda ülkenin ekonomik egemenliğini pekiştirmek, döviz rezervlerini güçlendirmek ve ulusal para birimi cedi’yi stabilize etmek gibi daha geniş bir stratejinin parçası.

Altın gibi yüksek değere sahip madenlerin, artık sadece ticari değil; jeopolitik ve ekonomik bir kaldıraç olarak konumlandırılması, özellikle gelişmekte olan ülkeler için önemli bir dönüşüm sinyali.

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik

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