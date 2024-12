İstanbul'da Kasım Enflasyonu Sıfırla Savaşta Yeni Zirveye Ulaştı! Fiyatlar %3,07 Yükseldi!

İstanbul Ticaret Odası kasım ayı verilerini açıkladığında perakende fiyatların önceki aya göre %3,07 oranında yükseldiğini duyurdu. Bu son dönemlerde enflasyonla mücadelede alınan önlemlerin pek de etkili olamayacağını gösteriyor. Toptan fiyatlar da aynı şekilde önceki aya göre %2,68 oranında artış yaşadı. Fiyatlar yükseldikçe vatandaşların alım gücünün giderek zayıfladığı bir gerçek. Bu günlük yaşamda her an karşımıza çıkan temel ihtiyaçlardan gıdaya ulaşım ücretlerinden kira fiyatlarına kadar hemen her alanda hissedilen bir durum.

İstanbul'da kasım ayında enflasyonun geldiği bu seviyeler vatandaşları doğrudan etkiliyor. Özellikle ücretli çalışan kesim her geçen gün artan fiyatlarla mücadele etmek zorunda kalıyor. İTO'nun açıkladığı verilere göre Ücretliler Geçinme İndeksi, önceki yılın kasım ayına göre ise %57,99 oranında artış yaşandı. Bu oran yaşam maliyetinin ne kadar ciddi bir şekilde arttığını gözler önüne seriyor. İnsanlar kazançlarıyla geçimlerini sağlamakta zorluk çekerken fiyatların hızla artması ek yük getiriyor.

Toptan Eşya Fiyatlarındaki Değişiklik

Toptan eşya fiyatlarındaki artış ise özellikle iş yerlerini etkiliyor. İstanbul'daki işletmelerin girdi maliyetleri bu artışla birlikte yükseliyor ve bu durum nihai tüketiciye de yansıyor. Toptan Eşya Fiyatları İndeksi geçen yılın kasımına kıyasla %42,72 oranında artmış durumda. Bu işletmelerin daha pahalı malzeme alması gerektiği ve dolayısıyla ürünlerinin fiyatlarını artırmak zorunda kalacağı anlamına geliyor. Hem küçük işletmeler hem de büyük firmalar için bu durum ekonomik olarak zorlu bir dönemin habercisi olabilir.

Fiyatların bu şekilde yükselmesi kasım ayında enflasyonun zirveye çıkmasına neden oldu. Her geçen gün, alım gücünün düşmesiyle birlikte İstanbul'da yaşayanların yaşam standartları olumsuz etkileniyor. İnsanlar temel ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla harcama yapmak zorunda kalıyor. Bu durum özellikle dar gelirli aileler için büyük bir sıkıntı oluşturuyor. Üzerine bir de enflasyonun yukarı yönlü hareketi eklenince ekonomik açıdan zorluk çeken vatandaşların sayısının arttığını söylemek mümkün.

Kasım Ayı Raporları

Kasım ayında İstanbul'da perakende fiyatlarda yaşanan artışlar tüketicilerin bütçelerini zorlamaya devam ediyor. Giyim harcamalarında bir önceki aya göre %5,65’lik ciddi artış gözlemlenirken konut harcamalarındaki artış da %5,25 olarak kaydedildi. Ev sahipleri ve kiracılar artan fiyatlarla birlikte yaşam maliyetlerinin iyice yükseldiğini hissediyor. Gıda harcamaları ise %3,28 oranında artarak sofralarımıza yansıyan fiyat artışlarını gösteriyor. İnsanlar temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken ev eşyası harcamaları da %1,54 oranında artışla bütçeye ek yük getirdi. Ancak sağlık ve kişisel bakım harcamaları yüzde 1,08 artarak bu alanda daha küçük bir artış yaşandı. Diğer harcamalar grubunda ise %0,15’lik artış kaydedildi.