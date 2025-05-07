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Toyota'dan 881.000 TL'ye sıfır araba teklifi!

Toyota, 2025 yılında da hibrit segmentindeki güçlü oyuncularından C-HR modeliyle dikkat çekiyor.

Toyota'dan 881.000 TL'ye sıfır araba teklifi!

Engelli bireyler için sunulan ÖTV indirimli fiyat avantajları, bu modeli daha ulaşılabilir hale getiriyor. Peki, Toyota C-HR’nin yeni yılda güncellenen engelli araç fiyatları neler sunuyor? İşte versiyonlara göre tüm detaylar! 👇

2025 Modelleri: Hem Şık Hem Çevreci

Yeni nesil Toyota C-HR, sadece tasarımıyla değil, aynı zamanda hibrit motor teknolojisiyle de çevre dostu bir alternatif sunuyor. Otomatik vitesli 1.8 litrelik hibrit motor seçeneğiyle gelen araç, konfor ve verimliliği bir arada sunmayı başarıyor.

👉 2025 Passion 1.8 Hibrit e-CVT:

Liste fiyatı: 1.903.500 TL

ÖTV indirimli fiyat: 1.057.500 TL

👉 Passion X-Sport:

Satış fiyatı: 2.122.500 TL

Engelli indirimiyle: 1.179.167 TL

👉 Passion X-Style:

Normal fiyat: 2.246.000 TL

İndirimli fiyat: 1.247.778 TL

Bu versiyonlar hem yüksek donanım seviyeleriyle hem de yakıt tasarrufu ile öne çıkıyor.

2024 Modelleri: Fiyat-Performans Dengesi

Geçtiğimiz yılın modelleri de hâlâ cazibesini koruyor. Üstelik bu versiyonlar ÖTV muafiyeti ile oldukça uygun fiyatlara düşüyor.

✅ 2024 Flame Hybrid 4x2 e-CVT:

Satış fiyatı: 1.587.400 TL

İndirimli fiyat: 881.889 TL

✅ 2024 Passion Hybrid 4x2 (Siyah Tavan):

Fiyatı: 1.755.300 TL

ÖTV indirimli: 975.167 TL

✅ X-Pack Siyah Tavan + JBL versiyon:

Satış fiyatı: 1.895.350 TL

Engelli fiyatı: 1.052.972 TL


ÖTV Muafiyetli Araç Alırken Dikkat! ⚠️

Engelli bireyler, %90 ve üzeri engelli raporu ile bu araçlara ÖTV’siz olarak sahip olabiliyor. Ancak fiyatın 1.591.200 TL’yi aşmaması gerektiğini unutmayın. Bu nedenle fiyatı bu sınırın üzerinde olan modellerde yalnızca kısmi vergi indirimi uygulanıyor. Satın almadan önce mutlaka güncel fiyat dilimini kontrol edin ve raporunuzun koşullarını sağlayıp sağlamadığını doğrulayın.

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