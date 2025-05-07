Devlet o kişilere 15.000 TL maaş bağlayacak! Aylık gelirleri 25.000 TL'yi geçecek!

TBMM görüşülecek olan yeni torba yasa kapsamında, hem şehit yakınlarına yönelik maaş artışları hem de gazilerin maaş sisteminde köklü değişiklikler yapılacak. Yeni düzenlemeyle birlikte bazı vatandaşlara asgari ücret düzeyinde maaş bağlanması planlanıyor.

Şehit Ailelerine Yönelik Yeni Maaş Düzenlemesi

Torba yasa teklifine göre, şehit ailelerine ödenen maaşlara 2025 yılı itibarıyla %20 oranında zam yapılacak. Böylece en düşük maaş tutarı 15.000 TL seviyesine yükselecek. Bu adım, şehit yakınlarının yaşam standartlarının iyileştirilmesini amaçlıyor. Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde atılan bu adım, kamuoyunda da büyük destek görüyor.



Gazilere Asgari Ücret Tabanlı Maaş Sistemi Geliyor

Özellikle son yıllarda maaş miktarları konusunda mağduriyet yaşayan gaziler için de kapsamlı bir çözüm paketi geliyor. Yeni sistemde, gazilere ödenecek maaşlar net asgari ücrete sabitlenecek. Yani asgari ücret arttıkça, gazilerin maaşı da otomatik olarak yükselecek. Bu düzenleme sayesinde tüm gaziler eşit haklardan faydalanabilecek.

Mevcut durumda bazı gazilerin düşük tutarlarda maaş aldığına dikkat çeken yetkililer, bu sistemle adaletsizliğin giderileceğini ifade ediyor. Gazi derneklerinin uzun süredir talep ettiği bu değişiklik, TBMM Genel Kurulu’nda gelecek hafta görüşülecek.

Torba yasa öncelikle ilgili komisyonda değerlendirilecek. Ardından TBMM Genel Kurulu’nda oylamaya sunulacak. Kabul edilip yasalaşmasının ardından, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

📅 Planlamaya göre ilk ödemeler Nisan ayında yapılacak. Böylece yeni maaş sisteminden faydalanacak gaziler, Nisan itibarıyla zamlı tutarları hesaplarında görebilecek.