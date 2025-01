Büyük rezalet! Bunu da gördük; Kırmızı et diye bakın ne yemişiz!

Yapılan denetimler sonucunda, sağlığa zararlı gıda ürünleri hakkında ciddi adımlar atılırken, işletmelere toplamda 2 milyon 883 bin 772 TL idari para cezası kesildi. En fazla tespit edilen hileli ürün ise kanatlı et olarak öne çıktı.

Taklit ve Tağşiş Yapılan İşletmelerde Cezalar Kesildi

İzmir'deki et işletmelerinin taklit ve tağşiş yaptığını belirleyen İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu tür hilelere karşı titiz bir denetim süreci yürüttü. 2024 yılında yapılan incelemelerde, kırmızı et ürünleri üzerinde yapılan tür tayini analizlerinde en çok kanatlı et tespit edildi. Bu hileli ürünlere yönelik idari para cezaları ise toplamda 2 milyon 883 bin 772 TL'yi buldu. Ayrıca, kaçak kesim yapılan işletmelerde 100 kilogram at eti, 200 kilogram büyükbaş eti ve 12 kilogram küçükbaş eti imha edildi.

Gıda Güvenliği ve Etiket Okuryazarlığına Dikkat Çekildi

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, gıda güvenliği konusunda tüketicilerin bilinçli olmasının önemine vurgu yaptı. Yapılan denetimlerde 2024 yılı boyunca 311 türde ürün için numune alındı ve bunların 19 tanesinde olumsuz sonuçlar elde edildi. En büyük olumsuzluk, kırmızı etlerde kanatlı et tespit edilmesiyle ilgili oldu. Şahin, tüketicilere "etiket okuryazarlığı" kazandırmak gerektiğini belirterek, ürünlerin etiketlerinde beyan edilen içerik ile gerçek içeriğin örtüşüp örtüşmediğini kontrol etmeleri gerektiğini söyledi. Ayrıca, ambalajlı ürünlerde bozulmalar, bombaj veya küflenme gibi durumlarla karşılaşıldığında, hızla ilgili müdürlüklerle iletişime geçilmesi gerektiği vurgulandı.

İzmir'deki Et ve Et Ürünleri Denetiminde Cezalar Arttı

İzmir'deki 46 binin üzerinde kayıtlı gıda işletmesinde 2024 yılı boyunca gerçekleştirilen yaklaşık 110 bin denetimde, olumsuzluklar nedeniyle toplamda 70 milyon TL'nin üzerinde idari para cezası uygulandı. Et ve et ürünleri özelinde yapılan denetimlerde, kırmızı et işletmelerinin faaliyet dışı işlem yapması veya çeşitli eksikliklere sahip olmaları nedeniyle 3 milyon TL civarında ceza kesildi. Bu denetimler, bakanlık tarafından düzenli aralıklarla takip edilmekte ve her türlü hileli işlem kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

İzmir'deki Et İşletmeleri ve Tüketici Bilinci

Mustafa Şahin, özellikle kırmızı et ürünlerine olan talebin yüksek olduğunu belirterek, ürünlerin işletmelerden nihai tüketicilere ulaşana kadar tüm sürecin bakanlık tarafından denetlendiğini açıkladı. Tüketicilere çağrıda bulunan Şahin, Bakanlık tarafından onaylı işletmelerden alınan ürünlerin güvenli olduğunu ve sokakta satılan ambalajsız, izlenebilirliği olmayan ürünlerden uzak durulması gerektiğini söyledi.

Onaylı İşletmelerin Tercih Edilmesi Önerildi

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda güvenliğinin sağlanabilmesi adına, vatandaşların Bakanlık onaylı ve kayıtlı işletmelerden ürün alması gerektiğini vurguladı. Sokakta satılan, izlenebilirliği olmayan et ve et ürünlerinden uzak durulması gerektiği belirtildi. İzmir'deki kayıtlı ve onaylı işletmelerin yılda iki kez denetlendiği ve bu işletmelerden alınan ürünlerin gönül rahatlığıyla tüketilebileceği ifade edildi.

Kaynak: DHA