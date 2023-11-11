MASAK raporuna ulaşıldı! Dilan ve Engin Polat’ın para hareketi örümcek ağı gibi! Abdulkadir Selvi ayrıntıları yazdı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi köşe yazısında ''Dilan ve Engin Polat’ın şirketlerindeki örümcek ağını andıran para hareketlerini gösteren MASAK raporuna Hürriyet ulaştı. 49 sayfadan oluşan MASAK raporunda Dilan ve Engin Polat’ın aile yakınlarının isimleriyle de kurdukları şirketlerin para hareketleri, 46 ilde açtıkları güzellik merkezleri, kozmetik ürün satışları ve lüks araç alımları ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın kendi ve akrabaları üzerine de kurdurduğu şirketlerin hesabına gelen para miktarının 500 milyon TL olduğu tespit edildi'' dedi.

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat’ın şirketlerindeki para hareketlerini gösteren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna ulaşıldı. Raporda sahte e-ticaret, vergi kaçırma, kredi kartı dolandırıcılığı ve yasadışı bahis kuşkularına yer verildi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin aktardığına göre; 49 sayfadan oluşan MASAK raporunda Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın kendi ve akrabaları üzerine de kurdurduğu şirketlerin hesabına gelen para miktarının 500 milyon TL olduğu tespit edildi.

Raporda çiftin ayrıca internet üzerinden yaptığı satışlarda vergi matrahını düşürmek için sahte belge kullanıldığı iddiasına da yer verildi.

Raporda şirketlerde toplanan yaklaşık 250 milyon TL’nin Polat ailesinin üyeleri tarafından nakit olarak çekildiği, lüks otomobil alımında kullanıldığı ifade edildi.

Sahte olduğu değerlendirilen alışlar 225 milyon 743 TL

MASAK raporunda, 200 milyon TL’lik e-ticaretin gerçek alış satış işleminin yapılmadığı, sahte belge düzenleyen kurumlar ile bankacılık hareketi olmayan mükellefler üzerinden gerçekleştirildiği kaydedildi. Sahte olduğu değerlendirilen alışların 225 milyon 743 TL olduğu belirtildi.

MASAK şüpheli para işlemlerinin POS cihazları kredi kartı dolandırıcılığı ve yasadışı bahis kuşkusuna dikkat çekilerek, bunun için banka hesapları ve diğer verilerin incelenmesini talep etti.

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