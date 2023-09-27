Sahtekarlığın kralını yapacak kadrolar! Yüzlerine tükürüyoruz, “Oh yarabbi şükür” diyorlar!

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, Milli Gazete ve Sözcü'yü baştan aşağı yalan haber yapmakla eleştirirken 'Ama ahlaksızlık nasıl yapılacak, sahtekarlık nasıl yapılacak? Gerçekler nasıl çarpıtılacak? “Dürüstlük” adı altında, sahtekarlığın kralını yapacak kadrolar, iktidara nasıl getirilecek? İşte böyle getirilecek..' ifadelerini kullandı.

TCDD’yi hedef tahtasına koyan Milli Gazete ve yine Türk kamuoyu yalan haberle oyalayan Sözcü'yü bu haftaki yazısında masaya yatıran Karahasanoğlu'nun yazısının bazı bölümleri:

BAŞLIK YETERİNCE AÇIK...

Önceki gün TCDD’yi hedef tahtasına koyan Milli Gazete, yapılan bu açıklamayı dün, birinci sayfalarından verdiler mi? Vermediler.. Ne diyelim, siyasetin bataklığından, CHP’nin esaretinden tez zamanda kurtulmalarını, Cenab-ı Hak’tan dileyelim.. Ve Millet İttifakı destekçilerinden bir başka gazetenin, dünkü bir başka rezil haberine bakalım.. Sözcü gazetesi, birinci sayfalarında şöyle başlık atmışlar: “Türk patrona kredi vermek için Suriyeli çalıştırma şartı”

3 MAYMUNU OYNA!

Şimdi, Sözcü gazetesi, bu açıklamayı, yalan haberi yayınladığı bölümde verebilecek mi? Hiç sanmıyorum. At yalanı.. Sonra doğrusu gelirse, ortalıktan toz ol.. Bir gün önce o yalan haberi yazan sen değilmişsin gibi, üç maymunu oyna.. Devlet, nasıl bir acziyet içinde, görüyor musunuz.. İnadına inadına, bilgileri çarpıtarak kamuoyuna aktarıyorlar. Doğrusu açıklandığında ise, bir başka yalan haberle, bir başka çarpıtma veri ile, okurun karşısına çıkıyorlar..

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