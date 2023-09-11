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Kılıçdaroğlu Özgür Özel yarışında son düzlük anketlerden bakın kim çıktı? Abdulkadir Selvi yazdı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi haftanın ilk gününde yine kulisleri hareketlendiren bir yazıyı kaleme aldı. Yapılan son anketlerden çıkan sonuçları yorumlayan Selvi Kılıçdaroğlu'nun ders çıkarması yönünde uyarılarda bulundu.

Yaklaşan seçim süreciyle birlikte artık anketlerin adını sık sık duymaya başlayacağız. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bu hafta 'Anketten Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi çıktı' başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Selvi, 'CHP’yle ilgili verilerden Kılıçdaroğlu’nun ders çıkarması gerekiyor. Adaylığı dahi tartışmalı olan ve yüksek bir profil çizmeyen Özgür Özel dahi Kılıçdaroğlu’nun tahtını sarsmaya yetiyor. Ankete katılan CHP seçmenleri Kılıçdaroğlu için “Artık git” diyor.' ifadelerini kullandı. İşte Selvi'nin yazısının bazı bölümleri... 

CHP SEÇMENİ FARKLI DÜŞÜNÜYOR

Betimar, Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi kazanır sorusunu bir kez de CHP seçmenine sormuş. CHP seçmeni ise Özgür Özel kazanır diyor. Ankete katılan CHP seçmeninin yüzde 43.3’ü Kılıçdaroğlu kazanır derken Özgür Özel kazanır diyenlerin oranı yüzde 47.6 çıkıyor. Yüzde 9.1’lik bir seçmen ise cevap vermemeyi tercih ediyor.

KILIÇDAROĞLU MU ÖZGÜR ÖZEL Mİ KAZANIR

Ankete katılanlara Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki gerçekleşecek bir genel başkanlık yarışını kim kazanır diye sorulmuş. Yanıt şaşırtıcı değil. Yüzde 49.3’ü Kılıçdaroğlu diyor. Özgür Özel diyenlerin oranı yüzde 38.2 çıkarken yüzde 12.5’lik bir kesim ikna edilmeyi bekliyor.

Abdulkadir Selvi yazısının devamı için >>> 

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