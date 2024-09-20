Yüzde 50'den fazla zam geldi: Yarından itibaren geçerli!

Bu zam, Ocak ayında iptal edilen artışın ardından yüzde 50 oranında gerçekleştirildi.

Enflasyonun Etkisi ve Esnafın Zorlu Mücadeleleri

Yüksek enflasyonun sürdüğü bu dönemde, esnaf maliyet artışlarına ayak uydurmakta zorlanıyor. Oda Başkanı Savaş Delibaş, esnafın maliyetlerdeki sürekli artışa rağmen simit fiyatlarını sabit tutmanın mümkün olmadığını belirterek, fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Delibaş, "Birçok simit dükkanı, artan giderler karşısında kapılarını açamıyor. Faturalar sürekli yükselirken, satış fiyatlarını artırmak mantıklı bir adım" dedi.

Danıştay’a Başvuru ve Hukuki Süreç

Ocak ayında gerçekleşen zam artışı, yargı kararıyla durdurulmuştu. Ancak Simitçiler Esnaf Odası, aldığı karara itiraz ederek Danıştay’a başvurdu. Oda, esnafın zor günler geçirdiğini ve sürdürülebilirlik adına fiyat artışının gerekliliğini vurguladı. Danıştay sürecinin devam etmesiyle birlikte, esnafın geleceği belirsizliğini koruyor.

Dükkanlarda Artan Maliyetler ve Kapanmalar

Savaş Delibaş, artan maliyetlere dayanamadığı için birçok simit dükkanının kapandığını dile getirirken, esnafın büyük bir kısmının zor durumda kaldığını belirtti. "Faturalar her geçen gün artıyor, fakat satış fiyatlarını sabit tutmak işletmeleri sürdürülemez hale getiriyor. Bu durum, hem esnafı hem de müşterileri olumsuz etkiliyor" şeklinde konuştu.

Başkent Halkı Tepkili

Simit fiyatlarının artması, Ankara halkı arasında çeşitli tepkilere yol açtı. Birçok vatandaş, sabah kahvaltılarında daha fazla bütçe ayırmak zorunda kaldıklarını ifade ederken, bazıları alternatif lezzetlere yönelmeyi düşünüyor. Esnaf ise, fiyat artışının zorunlu olduğunu ve kaliteli hizmet sunabilmek için bu adımı atmak zorunda kaldıklarını savunuyor.