3 yaş erken emeklilik geldi! Emeklilik sistemi değişti

1999 öncesi işe başlayanlar için emeklilik yaşı kişisel olarak hesaplanırken, 1999 sonrası işe başlayanlar için kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 ve 65 yaş sınırları uygulanıyor. Bu hesaplamalarda, kadın ve erkek çalışanlar için ilk referans noktası SGK başlangıç tarihi olarak belirleniyor.

SGK Başlangıç Tarihini Değiştirmek Mümkün mü?

Çalışanlar, SGK başlangıç tarihini çeşitli yollarla değiştirebiliyorlar. Peki, bu nasıl gerçekleşiyor? SGK uzmanı ve Posta Gazetesi yazarı Ekrem Sarısu, son yazısında bu konuya detaylı bir şekilde değinerek, tüm kadın ve erkek çalışanların bilmesi gereken önemli bilgileri paylaştı.

3 Yaş Erken Emeklilik İçin Borçlanma Yöntemleri

Halen çalışan bir kişi için normal emeklilik yaşı 58 olarak belirlenmiş durumda. Ancak, borçlanma yapılması halinde bu yaş sınırı 55'e düşüyor. Borçlanma yapılmazsa, emeklilik yaşı 58 olarak devam ediyor. Bu kapsamda, 4A kapsamında çalışanlar için borçlanma hakkı büyük önem taşıyor.

4A'lı Çalışanlar İçin Tek İşlemle Erken Emeklilik İmkanı

SGK çalışanları, borçlanma işlemiyle erken emeklilik haklarını elde edebiliyorlar. Kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı sunulan bu haklar, çalışanların emeklilik planlamalarında büyük kolaylık sağlıyor. Özellikle kadın çalışanlar için doğum borçlanması yapma imkanı, emeklilik yaşını daha da geriye çekebiliyor.

Borçlanma Detayları ve Avantajları

SGK, 4A'lı kadın ve erkek çalışanlara borçlanma hakkı tanıyor. Erkek çalışanlar, askerliğe ayrıldıkları süre boyunca prim ödemeden sigortalı olmadan hizmet verdiklerinde borçlanma yapma hakkına sahip oluyorlar. Kadın çalışanlar ise doğum yapmaları durumunda benzer bir şekilde borçlanma yapabiliyorlar. Borçlanılan süre, kadınlarda en fazla 3 çocuk için 2160 gün, erkeklerde ise askerlik süresi kadar oluyor. Bu sayede, SGK prim başlangıç tarihi daha önce bir tarihe çekilebiliyor.

SGK Başlangıç Tarihini Değiştirmeyen Borçlanmalar

SGK'lı olduktan sonra doğum yapmış veya askere gitmiş olan kadın ve erkek çalışanlar da borçlanma yapabiliyorlar. Ancak bu borçlanmalar, SGK başlangıç tarihini değiştirmiyor. Sadece prim eksikleri olan çalışanlar, bu borçlanmalarla prim eksiklerini kapatabiliyorlar.

Uzman Görüşü ve Emeklilik Şartları

Sosyal Güvenlik uzmanları, çalışanların emeklilik şartlarını ve borçlanma imkanlarını dikkatle değerlendirmelerini öneriyor. Ekrem Sarısu'nun da belirttiği gibi, doğru borçlanma yöntemleriyle erken emeklilik sağlamak mümkün. Kadın çalışanlar için doğum borçlanması yaparak emeklilik yaşını düşürmek, erkek çalışanlar için ise askerlik süresini borçlanmak önemli avantajlar sunuyor.