Yüzde 44 zam bombası! Mehmet Şimşek'e çağrı var

Milyonlar, “Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 en düşük emekli maaşı kaç TL?” sorularının yanıtlarını ararken, yüzde 44’lük zam iddialarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e çağrı geldi.

Asgari Ücrette 20 Bin TL Hedefi

Kulislere göre, 2025 asgari ücretin 20 bin TL’ye yükselmesi bekleniyor. Şu an 17 bin 2 TL olan asgari ücretin, enflasyon ve ekonomik göstergeler göz önünde bulundurularak artırılması planlanıyor. Gazeteci Dr. Şeref Oğuz, canlı yayında yaptığı açıklamada, “Devlet, asgari ücreti 20 bin TL yapmayı planlıyor” ifadelerini kullandı. Oğuz, asgari ücretin 24 bin TL’ye çıkarılmasının ise alım gücünü etkilemeden gerçekleştirilebileceğini belirtti.

Memur ve Emekli Maaşlarına Yüksek Zam Beklentisi

Memur ve memur emeklileri için de önemli zam oranları konuşuluyor. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminine göre, 2024 yılının ikinci yarısında enflasyonun yüzde 14,76 seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu doğrultuda, memur maaşlarına ve memur emeklilerine yapılacak zam oranının yüzde 14,92’ye ulaşması öngörülüyor. Ocak ayında gerçekleştirilecek olan yüzde 10,59’luk zam ile birlikte toplam zam oranının yüzde 14,3 civarında olacağı tahmin ediliyor.

En Düşük Emekli Maaşı 14-15 Bin TL’ye Yükseliyor

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının 2025 yılında 14-15 bin TL seviyelerine ulaşması bekleniyor. Enflasyon rakamlarının maaş zamlarını doğrudan etkilemesi nedeniyle, emekli maaşlarının da önemli ölçüde artması öngörülüyor. Bu zam, emeklilerin alım gücünü artırmayı hedefliyor.

Hükümete Zam Talepleri Artıyor

Yüzde 44’lük zam iddialarının kamuoyunda geniş yankı bulması üzerine, vergi uzmanı Ozan Bingöl, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e çağrıda bulundu. Bingöl, Sözcü TV canlı yayınında, “Eğer samimiyse asgari ücrete, memura ve emekliye yapılacak zam oranları kadar vergi ve harç cezalarında da artış olmalı” şeklinde konuştu. Bu talep, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı ve bakanın bu konuda açıklama yapması bekleniyor.

Maaş Zamları

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,14 seviyesinde olurken, bu rakamın gerçekleşmesi durumunda 2025’in ilk yarısında enflasyonun yüzde 14,76’ya düşmesi bekleniyor. Bu ekonomik göstergeler ışığında, maaş zamları için yapılan hesaplamalar, çalışan ve emeklilerin gelecek yıl ekonomik olarak bir nebze de olsa rahatlamasını hedefliyor.

Maaş zamlarının beklentilerin altında kalması durumunda, sendikalar ve çalışanlar tarafından protesto gösterileri yapılabileceği öne sürülüyor. Dr. Şeref Oğuz, “Çalışanların yılbaşına kadar bu kadar sıkılması halinde sokakları, sendikaları hareketlendirebilir” diyerek, çalışma barışının bozulabileceğine dikkat çekti.