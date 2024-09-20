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Ziraat Bankası 8100 TL Ödeme Yapacak 

Ziraat bankası hesabı olanlara 8100 TL nakit kredi ödemeleri başlatacak. Başvurular nasıl olacak? 

Ziraat Bankası 8100 TL Ödeme Yapacak 

Ziraat bankası hesabınız üzerinden başvuru yapacak olan kişiler için yeni bir karar çıktı. Başvuru şartlarına uygun olan herkes, uygun faizlerle kredi ödemeleri alabileceklerdir. 8100 TL 36 ay vadeye kadar kredi kullanacak olan kişilere Ziraat Bankası hemen kredi desteği verecektir. Banka şube yetkisinde ve bankanın internet üzerinden başvurularında da genel müdürlük yetkisinde 8100 TL nakit alabileceksiniz. 

ZİRAAT BANKASI NAKİT KREDİ BAŞVURUSU 

ZİRAAT BANKASI nakit kredi almak için başvuru yapacak olan kişilerden bazı şartlara uygun olmasını istemektedir. Kredi notu 1100 ve üzerinde olan, TC vatandaşı olan ve 18 yaş üzerinde olan kişiler başvuru yapabileceklerdir. 1100 ve üzerinde olan ve TC kimlik ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler 3 ay ertelemeli olarak kredi alacaklardır. 

ZİRAAT BANKASI EMEKLİLERE DE ÖDEME VERECEK

Başvuru yapacak olan kişiler emekli ise başvurularını yapmadan önce banka müşterisi olması veya bankanın emekli maaşı alan bir emeklisi olması gerekiyor. Eğer emekli maaşlarınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız istediğiniz zaman ve acil para ihtiyacınızın olduğu zaman Ziraat Bankası emekli kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. 8100 TL değil daha yüksek limitlerde de krediler sizlere verilecektir. 8100 TL nakit kredi başvurusu sonrasında ilk taksit ödemenizi 3 ay ertelemeli yapabilir ve bu durumda da en fazla 33 ay vadeye kadar kredi alabilirsiniz. 50 bin TL'ye kadar olan kredilerde 36 ay vadeli kredileri alabilirken, 50-100 bin TL arasında kredi onayı alırsanız 24 ay vade ile işlem yapılacaktır. 

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