Kılıçdaroğlu gitti, Akşener sallanıyor! İYİ Parti'yi Ekrem İmamoğlu mu karıştırıyor? Abdulkadir Selvi yazdı

İYİ Parti'de kaos her gün biraz daha büyürken, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'den şok bir iddia geldi. Abdülkadir Selvi, "Akşener, ittifak yapmayacağını açıkladıkça bir el İyi Parti’yi karıştırmaya başladı, İmamoğlu’nun eli olabilir mi?" diye sordu.

Öte yandan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi köşe yazısında: ''Kılıçdaroğlu yakın çevresine Özgür Özel’in ziyaretinden memnuniyet duyduğunu paylaşmış. Önemli tavsiyelerde bulunduğunu anlatmış. Zaten Özgür Özel de kendisine bir tavsiyesi olup olmadığını sormuş. Eski genel başkan olarak Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’e çok tarihi bir uyarıda bulunmuş. “Bir an önce Ekrem’i sırtından at. Emanetçi olursun, genel başkan olamazsın. Ne istiyorsan yaparım, sana destek veririm” demiş.

İYİ Parti'de kavga ve istifalar sürerken, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İyi Parti'de başlayan istifa dalgası ve tartışmalar nedeniyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bomba bir iddiayı gündeme getirdi. "Akşener’i hedef alan iddialar neden şimdi gündeme getiriliyor?" diye soran Selvi, şu ifadeleri kullandı:

Kılıçdaroğlu gitti, Akşener sallanıyor

1- Seçim yenilgisi CHP’de Kılıçdaroğlu’nu götürdü. İYİ Parti’de ise Akşener’in tahtını sallıyor.

2- Akşener seçimden sonra partiyi toparlayan bir liderlik yapamadı. Tam aksine kurultay konuşmasından başlamak üzere partiyi parçalıyor.

İttifak için diz çöktürme operasyonu

3- Akşener, ittifak yapmayacağını açıkladıkça bir el İYİ Parti’yi karıştırmaya başladı. Bu el Ekrem İmamoğlu’nun eli olabilir mi? Orasını bilemiyorum ama Akşener’e, ittifak yapması için diz çöktürülmeye çalışılıyor.

- Sonuç, eğer Akşener bu yöntemlerle tehdit edilmeye çalışılırsa bu iş tersine tepebilir.

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