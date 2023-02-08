Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler ertelendi mi?

Üniversitelerin ne zaman açılacağı merak ediliyor. Deprem sebebiyle üniversitelerin açılması da ertelendi mi? Üniversitelerin eğitime devam edip etmeyeceği, ne zaman açılacağı merak ediliyor. YKS son dakika açıklamaları nedir? Üniversiteler hangi tarihte açılıyor?



Üniversitelerin açılması ertelendi mi?



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların deprem bölgesinde ertelenmesiyle ilgili kararını açıklamıştı. Kararın üniversitelerde de geçerli olup olmadığı merak ediliyor. Bakan Mahmut Özer, “Tüm ülkede şu andaki iklim şartları göz önüne alındığında ve deprem alanındaki çalışmaların daha kolay yürütülebilmesi bağlamında yalnızca deprem bölgesindeki illerde değil, civarındaki illerde de sürecin kolay yönetilmesi için tüm ülkede bütün okulların 13 Şubat’a kadar tatil ilan ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.



Üniversitelerde tatil var mı?



YÖK (Yükseköğretim Kurulu)’nun duyurusuna göre 12 ilde üniversiteler tatil. Açıklamadaki detaylar şöyle:



“Bingöl, Antalya, Erzincan, Elazığ, Kayseri, Karaman, Mersin, Mardin, Konya, Sivas, Niğde ve Tunceli illerindeki okullarımızda bahar yarıyılı eğitim ve öğretim dönemi daha sonra verilecek bir tarihe kadar ertelenmiştir.”