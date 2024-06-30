Sağlık Bakanlığı’ndan kritik uyarı: 11:00 ile 15:00 saatleri arasında dışarı çıkmayın!

Güneş’e en yoğun olduğu saatlerde maruz kalan vatandaşların cilt kanseri riskine karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi. Cilt kanserine karşı bilgilendirmede bulunulan uyarıda saat 11:00 ile 15:00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması tavsiye edildi. İşte detaylar…

Sağlık Bakanlığı tarafından yaz aylarında vatandaşların Güneş’in zararlı etkilerine karşı dikkatli olması yönünde uyarı yapıldı. Güneş ışınları nedeniyle meydana gelebilecek cilt kanseri riskine karşı bilgilendirmelerde bulunuldu. Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada 11:00 ila 15:00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması tavsiye edildi. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için düzenli olarak güneş koruyucu krem kullanılması gerektiği belirtildi. Uzun süre dışarıda bulunan vatandaşların 3 saat arayla güneş kremini yenilemeleri gerektiğine dikkat çekildi.

Güneş’in Cilt Kanserine Etkisi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada cilt kanseri türleriyle ilgili bilgi verildi. Cilt kanserinin ‘’Bazal Hücreli Karsinom (BHK’’, ‘’Skuamöz Hücreli Karsinom (SHK) ve ‘’Melanom’’ olmak üzere üç farklı türde görüldüğü açıklandı. Özellikle, SHK ile BHK türü cilt kanserleri türlerinin uzun süre Güneş’e maruz kalınması halinde meydana geldiğine dikkat çekildi. Cilt kanseri türleri arasında en tehlikeli ve tedavisi zor olanın ise melanom türü olduğu açıklandı. Çevresel faktörlerinde cilt kanseri vakalarının artmasına neden olduğuna dikkat çekildi. Diğer hastalıklarda olduğu gibi cilt kanserinde de erken teşhisin tedavi süreci için önemli olduğu ifade edildi.

Cilt Kanserini Erken Teşhis Yöntemleri

Sağlık Bakanlığı’nın cilt kanserine yönelik uyarı açıklamasında erken teşhisin önemine dikkat çekildi. Vatandaşların cilt kanserine karşı düzenli sağlık kontrolünden geçmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, ciltte meydana gelebilecek değişikliklerle ilgili bilgi verilerek erken teşhis için yöntemler anlatıldı. Yaz aylarında uzun süre Güneş’e maruz kalan vatandaşların ciltlerinde yeni lekelerin oluşması, ciltte bulunan çil ve benlerde değişikliklerin meydana gelmesi halinde sağlık personeline başvurulması istendi. Cilt kanseri riskine karşı yapılan uyarı açıklamasında ciltteki benlerin zararsız olduğu belirtilerken; 25 yaşından sonra oluşan benlerin yakından takip edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Cilt Kanserine Karşı Koruyucu Önlemler

Sağlık Bakanlığı tarafından cilt kanserine karşı vatandaşların uygulayabilecekleri koruyucu önlemler açıklandı. Güneş’e maruz kalının sürenin azaltılmasının önemine dikkat çekilen açıklamada, 11:00 ile 15:00 saatleri arasında dışarıda bulunulmaması tavsiye edildi. Güneş’in en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkılması halinde ise güneş koruyucu kremin açıkta kalan deri bölgelerine uygulanması gerektiği belirtildi. Güneş koruyucu kremin gün içerisinde 3 saat arayla tekrarlanmasının faydalı olacağına dikkat çekildi. Geniş kenarlı şapkalar ile cildin Güneş ışınlarına direkt maruz kalmasının önlenebileceği uyarısı yapılırken; UV korumalı gözlük kullanımının önemli olduğu belirtildi. Güneş ışınlarından korunmanın en basit yönteminin gölgede kalmak olacağı vurgulandı.