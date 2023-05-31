O araç sadece 235.000 TL! Otomobil almak isteyenler ÖTV’siz bu araç kaçmaz

Araç almak isteyen, ÖTV’siz otomobil arayanlar için Fiat’tan duyuru geldi. Sadece 235.000 TL’ye sıfır araç kampanyası başladı. Üstelik yarısı 1 yıl sonra ödemeli olarak veriliyor. ÖTV’siz sıfır araç almak isteyenler bu kampanyayı kaçırmasın. İşte Mayıs ayının son indirim kampanyası…

Hem Türkiye'de hem de dünyada birçok farklı modeli ile satışta olan Fiat model araçlar birçok kişinin de dikkatinde yer alıyor. Birçok marka ile rekabete devam Fiat, Egea model aracıyla göz dolduruyor. Sıfır kilometre araç almak isteyen vatandaşlar için son gün çağrısı yapılırken kampanya detayları da paylaşıldı. 24 ay vade seçeneği ile teklif kapsamında yalnızca 235.000 TL ödeyerek araç sahibi olunabileceği belirtildi.

FİAT’TAN KAÇIRILMAYACAK FIRSAT

Fiat kampanya sürecinin en güçlü donanımına sahip su model aracı Fiat Egea ile tüm vatandaşların dikkatini çekiyor. Mayıs ayının bitmesine bir gün kala araç almak isteyenler de kampanya araştırmalarını hızlandırdı. Araç alacak vatandaşlar Mayıs ayında ödediği tutarın ardından geri kalan ödemeleri 1 yıl sonra yapacak.

Stoklarla sınırlı olan kampanya kapsamında Fiat Egea model araç sahibi olmak isteyen vatandaşların bir yıl sonra öde kampanyası ile araç sahibi olabileceğinin altı çizildi. Kredi koşulları ve müşteri tipine göre faiz oranları değişiklik gösterirken yetkili satış bayilerinden kampanya başvurusunda yapılabilecek aktarıldı. Kampanyaya katılmak isteyen müşteriler için son gün 1 Haziran 2023 olarak açıklandı.

FİAT EGEA GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Fiyat tarafından yapılan açıklama kapsamında Egea model araçla geçerli olacak fiyatları belli oldu. Egea ailesine ait Cross, Cross Wagon, Sedan ve Hatchback model araç sahibi olacak vatandaşlar için mayıs ayı güncel fiyat listesi şu şekildedir:

Fiat Egea Sedan modeli: 470.900 Türk lirası

Fiat Egea Hatchback modeli: 535.900 Türk lirası

Fiat Egea Cross modeli: 549.900 TL Türk lirası

Fiat Egea Cross Wagon modeli: 825.900 Türk lirası

Kampanya yalnızca mayıs ayı boyunca geçerli olacak.