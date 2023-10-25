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Nerede inançlı insan var ise ona öfke kusan Fatih Altaylı şimdi de Filistin mitingi yapılmasın diyor! Ali Karahasanoğlu yazdı

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu bu hafta 'Kıbrıs’ta yolu yaptırılmayan, Gazze’de bombalanan hastaneler!' başlıklı yazısında 28 Ekim günü düzenlenecek olan Filistin mitinginin yapılmasına tepki gösteren Fatih Altaylı'yı 'Bu kafa, tam da saltanat kafası.. “Ülkeyi halk değil, biz yönetiriz” kafası.' sözleriyle eleştirdi.

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu köşe yazısında ''Gazze’de soykırıma maruz kalan sivillere destek veremeyecekseniz, ABD’nin kuklası olacaksanız, İsrail’in uşaklığını yapacaksanız, “Cumhuriyet ile yönetiliyoruz” demenin ne kıymeti olabilir ki? Türkiye’deki dindar insanlara saldırısını, dünya geneline taşıyan.. Nerede inançlı bir insan var ise, ona öfke kusan Fatih Altaylı, şimdi de 28 Ekim günü Filistin’deki sivillerle dayanışma için düzenlenecek mitinge kafayı takmış..' ifadelerini kullandı. 

Öte yandan Karahasanoğlu 28 Ekim günü Filistin’deki sivillerle dayanışma için düzenlenecek mitingin yapılmasına tepki gösteren Altaylı için “Ne yapabilirim, nasıl yapabilirim, nereden kılçıklık çıkartabilirim? İsrail’e nasıl şakşakçılık edebilirim?” diye 40 saat düşünmüş, sonunda bulmuş: “Filistin için miting düzenlenmesin!” Bu kafa, tam da saltanat kafası..'' dedi. İşte Karahasanoğlu'nun yazısının bazı bölümleri: 

Nerede inançlı bir insan var ise, ona öfke kusan Fatih Altaylı, şimdi de 28 Ekim günü Filistin’deki sivillerle dayanışma için düzenlenecek mitinge kafayı takmış..

“Bravo. Hepinizi kutluyorum. O kadar ‘yerli’ ve o kadar ‘milli’siniz ki… (..) Önümüzdeki Pazar günü Cumhuriyet’in ilan edilişinin 100. yıl dönümü. O günün tam bir gün öncesinde, 28 Ekim’de, bir miting düzenlemeye karar verdiniz. Cumhuriyet’in 100. kuruluş gününün arifesinde, ‘Büyük Filistin Mitingi’ yapıyorsunuz. Ertesi gün kutlanacak 100. Cumhuriyet Bayramı’nı, bu ülkenin en kutlu milli gününü gölgede bırakmayı amaçladığınız o kadar açık, o kadar net, o kadar aşikar ki!” diyerek, Cumhuriyet’in halkın yönetimi olduğunu görmezden gelerek, Türkiye’de halkın Filistinlilerle dayanışma içinde olmak istediğini bilmiyormuş gibi, “Ne yapabilirim, nasıl yapabilirim, nereden kılçıklık çıkartabilirim? İsrail’e nasıl şakşakçılık edebilirim?” diye 40 saat düşünmüş, sonunda bulmuş:

“Filistin için miting düzenlenmesin!”

Bu kafa, tam da saltanat kafası..

“Ülkeyi halk değil, biz yönetiriz” kafası..

“Ülkeyi egemen güçlerle, emperyalist devletlerle, biz kendi ideolojik kafa yapımızla yönetiriz” mantığı..

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