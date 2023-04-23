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MEB’den son dakika açıklaması: Tatil süresi uzadı, 3 gün daha eklendi

Ara tatilin son gününde MEB'den son dakika açıklaması geldi. Öğrenciler sevinçten havalara uçacak Çünkü tatil süresi uzadı. 3 gün daha tatil olacak o tarihten itibaren başlıyor.

MEB'den son dakika açıklaması: Tatil süresi uzadı, 3 gün daha eklendi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından son dakika tatil açıklaması geldi. Yeni bir karar ile birlikte öğrencileri sevindirecek haberi paylaştı. Tatil sürelerinin uzaması ile birlikte öğrencilere bayram müjdesi geldi. Sürekli olarak uzayan tatil süreleri ile birlikte eğitim süresinin yaz aylarına sarkması gündemde yer alıyor. İşte tüm detaylar…

YENİ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİLERE 3 GÜN TATİL

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere bayram sürprizi geldi. Bayramının ilk günü ile birlikte milyonlarca öğrenciyi sevindiren kararı duyurdu. Geçtiğimiz hafta ile ara tatile çıkan öğrencilerin tatil süresinin uzadığı bilgisini paylaştı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine müjde verildi.

Haberi alan öğrenciler ise tatil süresinin artmasıyla birlikte ayakları yerden kesildi. Bayramın ilk gününde yapılan duyuru sonrasında uzayan tatil süresi ile birlikte yeni model okul sistemi üzerinde çalışmalar devam ediyor. Eğitim - öğretim sisteminde yapılan köklü değişimler ile birlikte öğrencilerin daha fazla tatil yapacağı duyuruldu.

İzlanda, İngiltere ve Norveç'te eğitim ve öğretim sisteminin değiştirilmesi ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'nda daha öncesinde açıklama gelmişti. Yeni alınan karar ile birlikte 4 gün okula 3 gün ise tatil yapılıyor. Tümü değilse bile pilot okullarda bu uygulama hayata geçirilerek denenmeye başladı. Avrupa ülkelerinde 4 günlük mesai uygulamasına da geçiş yapıldı.

OKUL SÜRESİ KISALDI, TATİL SÜRESİ ARTTI

Avrupa'nın genelinde uygulanmaya başlanan 4 gün okul ve 3 gün tatil sistemi ile birlikte yav yavaş Türkiye'de de uygulanması bekleniyor. Okula giden çocukları sevindirecek haber ile birlikte uygulamaya ne zaman geçileceği araştırılıyor.

Bu uygulama ile birlikte öğrenciler 4 gün okula gidecek 3 gün tatil yapacak. Avrupa'da uygulanan sitemin ülkemizde yanlış olduğunu savunanlarda oluyor. Öğrencileri okuldan uzaklaştırılacağı düşünülüyor.

YENİ EĞİTİM SİSTEMİ ÜLKEMİZDE UYGULANACAK MI

Ülkemizde de geçileceği açıklanan yeni eğitim sistemi ile birlikte 5 gün okul 2 gün tatil yapılıyor. Avrupa'da uygulamaya geçilen yeni eğitim sistemi ile birlikte 4 gün okul 3 gün tatil yapılıyor.

Bu uygulamanın ilerleyen zamanlarda Türkiye'de de uygulanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz konuya dair resmi bir açıklama gelmedi. Fakat kaynaklara göre bu yönde çalışmalar sürüyor.

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