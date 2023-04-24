Mayıs ayında o 2 burç borçlardan kurtuluyor, parayı buluyor! Çok dikkat etmeliler

Mayıs 2023, son derece olaylı bir ay denebilir. Plüton, Mayıs ayının başlarında gerilemeye başlıyor ve paralel olarak Güneş ise Merkür’ün kalbinden geçiş yapıyor. 5 Mayıs tarihinde ay tutulması ve 16 Mayıs 2023 tarihinde ise Jüpiter’in Boğa burcuna geçtiği görülüyor. Ondan bir önceki günde Merkür’ün gerileme hareketi sonlanıyor. Yeni Ay’ın önü açılıyor. Mayıs 2023 özetle tüm burçlar için köklü değişimleri ifade eden bir ay oluyor.



Plüton’un gerileme hareketi burç değiştirmesiyle birlikte kendisini Kova burcunda gösteriyor. Ardından tekrar Oğlak burcuna bir geçiş yapacak. Plüton geldiği yere yeni bir sistem yaratırken, güç ve kuvvet de vermektedir. Bu sebeple öncelikle eski sistemi kırmaktadır. Gerileme bu şekilde işlemektedir. Ancak o zorlu süreçte yaşanan krizin ardından ciddi anlamda hayatınızda iyileşmelere ön ayak olduğu görülmektedir. Peki, hangi burçlar Mayıs ayında şanslı? Mayıs 2023’de aşk, para, kariyer hangi burçları buluyor? İşte Mayıs 2023 burç yorumları ayrıntıları...

AKREP VE KOÇ İÇİN EKONOMİK TOPARLANMA

Koç ve Akrep burcunda görülen Ay tutulmasından sonra maddi anlamda etkiliyor. Özellikle para evinde Mayıs ayında çok etkin olacak. Koç ve Akrep için para en fazla göz önünde olacak konu. Borç vermemeye, kendi borçlarına dikkat etmesi gereken bir ay olacak. Maddiyatla ilgili bu şans dönemini iyi değerlendirmesi gerekiyor.

MAYIS 2023 AKREP BURCU YORUMU



Akrep burcu son Ay tutulmasını yaşıyor, böylelikle son krizleri, çatışmaları ve problemleri de aşarak geride bırakıyor. Buradan sonra köklü değişimler Akrep burcunda da yaşanıyor. Özellikle maddi anlamda borçlardan kurtulma dönemi başlıyor.

MAYIS 2023 KOÇ BURCU YORUMU



Koç için de aynı şekilde ekonomik bir toparlanma yaşanıyor. Koç burcunda Jüpiter etki etmeye başlıyor. Parayı elde edecek olan Koç burcu ay sonunda büyük bir ferahlama yaşayacak. Ekonomik kararlar alma noktasında ciddi savaşlar kendisini bekliyor. Alım, satım, yeni girişimler ve benzeri paraya dair her şeye dikkat etmelidir.





