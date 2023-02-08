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Japon deprem uzmanı açıklamalar yaptı! ‘Bu binaların hiçbiri yapı denetimine uygun değil’

32 senedir Türkiye’de yaşayan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye gibi deprem bölgesi olan bir ülkenin Japonya ile arasındaki en büyük farkın ‘Eğitim’ ve ‘Hazırlık’ olduğunu belirtiyor. Moriwaki, felaketin sebebi olarak ruhsatsız kaçak binaları işaret etti ve “Yıkılan yapılara baktığımızda yeni binaların ağırlıklı olduğu görülüyor, yerle bir olan yalnızca eskiler değil. Bu binaların hiçbiri yapı denetimine uygun değil.” dedi.

Japon deprem uzmanı açıklamalar yaptı! ‘Bu binaların hiçbiri yapı denetimine uygun değil’

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki yaptığı açıklamalarda şunları belirtti: “Bu son zamanların en büyük kıyameti. Beklenen bir depremdi, defalarca Türk uzmanlar ve bizler söyledik. Bu denli yıkıcı olacağını kimse tahmin etmiyordu, ancak öngörülüyordu. Korkutmak istemem fakat artçıları bazen 1 ay devam ediyor. Bu bölgelerde çok dikkatli olmak gerekiyor.”  


Depremde yapılması gerekenler neler? 


Moriwaki, yıkılmayan evlere girmenin ya da hastane, AVM, otel, okul gibi yapılara sığınmanın güvenli olmadığını belirtiyor. “Evet, hava soğuk. Ancak çadırlar şimdilik daha güvenli veya yetkililerin belirlediği noktalar. Kamu binalarına girmek de doğru değil” ifadelerine yer verdi.  


Japon deprem uzmanı Moriwaki, binaların dışardan tek bir çatlağı olmayıp çok sağlam gözükebileceğini ancak zeminin ve bina yapısının bilinemeyeceğini belirtirken ruhsatsız kaçak yapılar hakkında da konuştu. 


Büyük bir felaket yaşama nedenini açıkladı 


Yoshinori Moriwaki, yaptığı açıklamalarda bu büyük felaketin ruhsatsız kaçak yapılara dayandığını belirtti. Yeni binaların böyle ağırlıkta olması, denetime uygun olmamasını işaret etti. 7,9 Erzincan depreminin ardından en büyük depremin bu olduğunu söylerken Japonya’da depremin şiddetti 8 – 9 olsa bile binaların çökmediğini vurguladı.  


Dünyadaki depremlerin yüzde 20’si Japonya’da yaşanıyor ve bu nedenle depreme hazırlıklı. Ancak Türkiye’deki binaların buna hazır olmadığını ve yüzde 60’ının kaçak yapı olduğunu, bununsa korkunç bir durum olduğunu belirtti. Türkiye’de yönetmeliğin artık iyi olduğunu ve Türkiye’nin Japonya’dan daha katı olduğunu belirtirken kimsenin bu durumu takip etmediğini de ifade etti.  


Japonya ve Türkiye farkı 


Kendisine “Japonya ile bizim farkımız nedir?” sorusu yöneltilmesi üzerine arada uçurumlar olduğunu ifade eden Marowaki, bunun özellikle eğitim ve bilimde olduğunu söyledi. Deprem konusunda Türkiye’nin bilinçsizliğini belirten Japon deprem uzmanı insanların eğitilmesi gerektiğini söyledi.  


“O kültür kimseye yerleştirilmedi, bizde kreşlerde başlıyor bu eğitim. Türkiye’de deprem yalnızca olduğu zaman konuşuluyor. Aslında Türkiye tam bir deprem ülkesi. Binalar yıkılıp insanlar öldüğü zaman bunu konuşmak yalnızca acı ve yastan başka bir şey getirmez. Japonya’da 1 metrekareye 4 insan düşüyorsa Türkiye’de 1 insan düşüyor. Alan yetersiz olduğu için Japonya gökdelenler dikiyor. Ancak Türkiye’de Konya gibi düz alanlar varken İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerler dikey mimariyi tercih ediyor. Deprem büyüklüğü olarak Türkiye, Japonya’dan daha şanslı, ancak depremde ölen sayısında Türkiye dünyada 3. sırada. Bu ölüm sayısını utanarak belirtiyorum.” 


İstanbul tedirginlikte haklı 


İstanbul’un bu depremin ardından tedirgin olmasına dair gelen konuya haklı olduklarını belirterek cevap veren Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Marmara bölgesinde yüzde 70 ihtimalle 7.4 büyüklüğünde bir deprem beklendiğini belirtirken 1 sene sonra ya da 1 ay sonra olabileceğini belirtti. Marmara bölgesinde şu an kırılmayan 4 noktada faylar olduğunu belirterek İstanbul’un buna asla hazır olmadığını ifade etti. 


“Siz kendi evinizde olsa deprem için nasıl önlem alırsınız?” 


Bu soruya Marowaki’nin cevabı, “Özellikle mantolamaları çok sağlam yaptık, eşyalar duvara sabitlendi. Ancak en önemli kısım bina ve zemin. Buna herkes baktırmalı. Yaşam üçgeni önemli, fakat bina daha önemli” dedi.  


Türkiye deprem konusunda bilinçsiz 


32 senedir Türkiye’de yaşayan Japon deprem bilimci Marowaki, “Eğitim önemli, maalesef bu konuda zayıfız. 2011’de Japonya’da çok büyük bir deprem oldu, ancak bina çökmedi. Yaralanan birkaç kişi oldu, pencerelerden atladılar ve onlar da Türk’tü. İnsanlara yaşam üçgeni öğretilmeli. Depremde nasıl hayatta kalınır, bunun hafızalarına kazınması lazım. Panik olmamayı öğrenmeliler, bu eğitim anaokulundan başlamalı. Yalnızca tatbikatla olmaz.” 


Deprem Bakanlığı kurulmalı 


Marowaki, “Deprem bakanlığı kurulmalı. Bu birim yalnızca depremle ilgilenmeli. Japonya’da bizler de dua ediyorum, ancak yalnızca dua etmekle olmaz. Binaları güçlendirin, sonra dua edin. Mutlaka başınızda bir deprem çatısı olsun. İnsan susuz 3 gün yaşayamaz, fakat su olursa enkaz altında 1 ay bile yaşar.” ifadelerini kullandı. 


Ayrıca, “Kendinizi duyurabileceğiniz düdük benzeri bir şey o çantada olsun. Hastane ve okulların şimdiden güçlendirilmesi lazım. Yenisi yapmakla uğraşmayın. Hayat kurtaran yaşam üçgeni değil bu binalardır. Doğru zemin, doğru bina ve doğru müteahhit.” açıklamalarında bulundu. 

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