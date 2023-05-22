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Fethiye’nin En Güzel Koyları ve Plajları ile Unutulmaz Bir Tatil Holimax’de! 

Yaz ayları yaklaşıyor. İnsanlar; Covid-19 kısıtlamaları ile geçen iki yılın ardından bu yaz diledikleri gibi bir tatil yapmanın heyecanı ile yaşıyorlar. Siz de bu yaz nereye gideceğim diye düşünüyor olabilirsiniz. Yaz tatili denildiği zaman herkesin aklına doğal olarak Fethiye geliyor. Yazımız sayesinde bilhassa Fethiye’nin en güzel koyları hakkında bilgi alabilirsiniz. 

Fethiye’nin En Güzel Koyları ve Plajları ile Unutulmaz Bir Tatil Holimax’de! 

Fethiye; her yaz hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgi odağı olmayı başarır. Denizi ve doğal güzellikleri ile dikkat çeker. Her yaştan insanı kendine çeken son derece huzurlu bir yerdir. Fethiye; tüm övgüleri sonuna kadar hak eder. Her şeyden önce, Fethiye merkezin ulaşım açısından son derece avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Dalaman Havalimanı ile arasında yalnızca 45 km vardır. Alışveriş yapmak isteyenlere hitap eden çok sayıda mağazası, restoranları, kafeleri ve daha birçok özelliği ile capcanlı bir yerdir. 

Fethiye denildiği zaman insanların aklına doğal olarak Ölüdeniz geliyor. Cennetten farksız manzarasıyla dikkat çeken Ölüdeniz; sıcak suyu, kumsalı, masmavi denizi ve daha birçok özelliğiyle fark yaratır. Bunun yanı sıra, Ölüdeniz otellerinin bulunduğu bölge 2006 yılında dünyanın en iyi plajı seçildiğini de söylemeliyiz. Ölüdeniz’e kıyasla çok daha huzurlu ve sakin bir yer arıyorsanız size ısrarla Kabak Koyu’nu tavsiye ediyoruz. Fethiye’den bahsederken Kelebekler Vadisi’ne de unutmamak gerekir. Tekneler veya minibüsler ile ulaşımın sağlandığı Kelebekler Vadisi; tıpkı Ölüdeniz gibi Fethiye ile özdeşleşmiştir. Saklıkent Kanyonu ve Likya Yolu da Fethiye’nin öne çıkan güzellikleri arasındadır. 

Fethiye’yi özel kılan çok sayıda detay bulunuyor. Onlardan birisi de yamaç paraşütü! Babadağ’dan 1700 metre yükseklikte yapılabilecek en güzel aktivite olmasından dolayı değerlidir. Bölgede hizmet veren firmalardan yardım alınarak unutulmaz bir paraşüt deneyimi yaşanabilir. Fethiye; su sporlarını sevenler için tam anlamıyla bir cennet! Dalaman Çayı’nda rafting yapmak herkesin hayalidir. Son olarak, tatilcilere en güzel alışveriş imkanlarını vaat eden Paspatur Çarşısı da Fethiye’nin öne çıkan güzellikleri arasındadır. Çok sayıda hediyelik eşya dükkanı, kafe, mağaza ve butik barındıran Paspatur Çarşısı’nı gezmeden Fethiye’den dönmek olmaz. 

Muğla Fethiye tatil fırsat
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