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Fatih Portakal 'pardon salak değilim' deyip duyurdu! MTV paylaşımına tepki yağdı!

Gazeteci Fatih Portakal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla olay oldu. 6 Şubat depremleri gerekçesiyle getirilen ek MTV'yi 'pardon salak değilim' sözleriyle ödemeyeceğin duyurdu. Portakal'ın paylaşımına binlerce yorum geldi.

Fatih Portakal 'pardon salak değilim' deyip duyurdu! MTV paylaşımına tepki yağdı!

Fatih Portakal Twitter hesabında attığı bir tweet ile yine gündem oldu. Hükümetin 11 ilde yıkıma yol açan 6 Şubat depremini gerekçe göstererek ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) getirmesiyle ile sosyal medya hesabından attğı paylaşıma binlerce yorum geldi. 

6 Şubat depremini gerekçe göstererek ek MTV vergisi getirmesiyle ilgili tartışmalar giderek büyüyor. Ek motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ilk taksiti için ödeme süresi ise dün sona erdi. 

Ek motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ödemesine tepki gösteren isimlirden birisi de Fatih Portakal oldu.

Portakal, attığı paylaşımda 'Ek Mtv’yi ödemiyorum. Çünkü kabul edilemez bir durum. Bir vergi 2 defa ödenmez. Pardon, salak değilim. Koyanlar da kendileri, yanlış olduğunu düşünenler de kendileri. Nasıl yönetiyor bu arkadaşlar bu ülkeyi? Her halde konuşmuyorlar.' ifadelerine yer verdi. 

Paylaşımın altına çok sayıda yorum geldi. Bazı kullanıcılar aldığı karara destek verirken bazı kullanıcılar da Portakal'ı eleştirdi.

fatih portakal mtv
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