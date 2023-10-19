Evlenecekler dikkat! 150 Bin faizsiz evlilik kredisi detayları belli oldu! Kredi başvuruları başladı mı, ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankası'ndan karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız" demişti. Peki evlilik kredisi şartları nedir, başvurular ne zaman başlayacak?

Yeni evlenecek olan çiftler tarafından uzun süredir beklenen faizsiz krediye yönelik yeni gelişmeler yaşanmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz aylarda gençlere yönelik gerçekleştirdiği bu açıklamasında toplamda 150 bin TL kredi verileceğini ifade etmişti. Yakın zamanda Meclis'ten onay alarak hayata geçirilmesi planlanan bu kredi için kişiler tarafından ödeme planı da oldukça merak konusu olmuştu. O konuya ilişkin de detaylar gelmeye başladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjdeler arasında yer alan evlilik kredisi için son durum araştırılıyor. Hem 150 bin olacağı hem de faizsiz olacağı duyurulan evlilik kredisinden kimler yararlanabilir? Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman?

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Evlilik kredisi 2 yıl geri ödemesiz şekilde verilecek. 150 bin TL evlilik kredisi 48 ay vadeli olması bekleniyor.

EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Seçim döneminde milletimize verdiğimiz sözlerden biri de hatırlayalım; Aile ve Gençlik Bankası’nın kurulmasıydı. Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesini, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projemizle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Önümüzdeki günlerde Cumhur İttifakı’ndaki ortaklarımızla Aile ve Gençlik bankasına dair kanun teklifini meclisimizin takdirine sunacağız. Bankaya gelir tesis etmek amacıyla doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin belli bir kısmını buraya aktaracağız. Banka gelirleri tesis edilene kadar öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek, sonrasında bu projeleri yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankası’ndan karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası gelirleri tesis edilene kadar bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız. Genç depremzedelerimizin yuva kurmalarına yardımcı olacak bu önemli projemizin de hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

DETAYLAR BELLİ OLMAYA BAŞLADI!

Verilecek olan evlilik kredisi için çalışmalar başlarken başvuru süreci ve ödeme planı hakkında da detaylar gelmeye başladı. Şu an Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman illerinde pilot uygulamanın yapıldığı ifade edilirken, ardından depremin etkilediği diğer iller kapsam altına alınacak.

Pilot uygulamaların sona ermesinin ardından 81 ilde birden evlilik kredisi için başvuruların alınmaya başlanacağı, başvuru yapacak olan kişiler için e-Devlet üzerinden alımlarının yapılacağı ifade edildi.

Toplamda verilecek olan 150 bin TL kredi hakkında yapılan açıklamalara göre faizsiz, 5 sene vadede geri ödeme imkanı ve iki yıl ödemesiz şekilde vatandaşların hesaplarına aktarılacağı öğrenildi. Dar gelirli, evliliğe gücü yetmeyen gençler için verilecek olan kredinin onaylanmak üzere hesaplara aktarılacağı ifade edildi.